1 órája
Helyszíni fotókon a bezárt iskola, amely nem is olyan elhagyatott, mint hinnénk (videóval)
Urbex sorozatunk mostani részében videó és helyszíni fotók vezetnek végig a valaha gyerekzsivajtól hangos pusztaegresi iskolán. Mint kiderül, korántsem olyan elhagyatott, mint gondolnánk.
A közigazgatásilag Sárbogárdhoz tartozó, közel százéves múltra visszatekintő pusztaegresi iskola, 1927-ben nyitotta meg kapuit. Már ekkor több mint 140 gyermeket oktattak a létesítményben. Sokan elhagyatottnak hiszik az épületet, azonban közel sem olyan üres, mint ahogy azt képzeljük. Urbex sorozatunk legújabb részében ezt a különleges helyet mutatjuk be.
Urbex különlegesség Pusztaegresen
A két tantermes iskola a falu központjában található. Az épületet két harangtorony is díszíti. Az udvarban óriási platánfák, valamint gesztenyefák is láthatók, melyek jó része egyidős az épülettel.
Egy romos állapotú melléképületet is rejt még a terület, melynek egyik fele tárolóhelyiségként, míg a másik mellékhelyiségként funkcionált.
Urbex – A pusztaegresi elhagyatott iskolaFotók: Nagy Norbert
A főépületet a mai napig több célra használják, például itt tárolják a közmunkások felszereléseit, a nagytermet pedig időnként rendezvényekre rendezik be. Ottjártunkkor még egy korábbi parti kellékei is láthatók voltak.