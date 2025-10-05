október 5., vasárnap

Urbex

1 órája

Helyszíni fotókon a bezárt iskola, amely nem is olyan elhagyatott, mint hinnénk (videóval)

Címkék#Urbex#elhagyatott épületek#Pusztaegres Urbex#pusztaegresi iskola#iskola

Urbex sorozatunk mostani részében videó és helyszíni fotók vezetnek végig a valaha gyerekzsivajtól hangos pusztaegresi iskolán. Mint kiderül, korántsem olyan elhagyatott, mint gondolnánk.

Kelemen Kornél

A közigazgatásilag Sárbogárdhoz tartozó, közel százéves múltra visszatekintő pusztaegresi iskola, 1927-ben nyitotta meg kapuit. Már ekkor több mint 140 gyermeket oktattak a létesítményben. Sokan elhagyatottnak hiszik az épületet, azonban közel sem olyan üres, mint ahogy azt képzeljük. Urbex sorozatunk legújabb részében ezt a különleges helyet mutatjuk be.

urbex
Urbex – A pusztaegresi elhagyatott iskola
Fotó: Nagy Norbert

Urbex különlegesség Pusztaegresen

A két tantermes iskola a falu központjában található. Az épületet két harangtorony is díszíti. Az udvarban óriási platánfák, valamint gesztenyefák is láthatók, melyek jó része egyidős az épülettel. 

Egy romos állapotú melléképületet is rejt még a terület, melynek egyik fele tárolóhelyiségként, míg a másik mellékhelyiségként funkcionált. 

Urbex – A pusztaegresi elhagyatott iskola

Fotók: Nagy Norbert

A főépületet a mai napig több célra használják, például itt tárolják a közmunkások felszereléseit, a nagytermet pedig időnként rendezvényekre rendezik be. Ottjártunkkor még egy korábbi parti kellékei is láthatók voltak.

 

 

