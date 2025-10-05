Helyszíni fotókon a bezárt iskola, amely nem is olyan elhagyatott, mint hinnénk (videóval)

A közigazgatásilag Sárbogárdhoz tartozó, közel százéves múltra visszatekintő pusztaegresi iskola, 1927-ben nyitotta meg kapuit. Már ekkor több mint 140 gyermeket oktattak a létesítményben. Sokan elhagyatottnak hiszik az épületet, azonban közel sem olyan üres, mint ahogy azt képzeljük. Urbex sorozatunk legújabb részében ezt a különleges helyet mutatjuk be.

Urbex – A pusztaegresi elhagyatott iskola

Fotó: Nagy Norbert

Urbex különlegesség Pusztaegresen

A két tantermes iskola a falu központjában található. Az épületet két harangtorony is díszíti. Az udvarban óriási platánfák, valamint gesztenyefák is láthatók, melyek jó része egyidős az épülettel.

Egy romos állapotú melléképületet is rejt még a terület, melynek egyik fele tárolóhelyiségként, míg a másik mellékhelyiségként funkcionált.