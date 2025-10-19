Ünnepi nyitvatartás október 23-án: sokan meg fognak lepődni, mi lesz nyitva a hosszú hétvégén!

Az ünnepi nyitvatartás természetesen Fejér vármegyére is érvényes, hiszen október 23-án, a nemzeti ünnepen a legtöbb nagy üzletlánc zárva tart. A munkaszüneti napra vonatkozó törvény szerint az ünnepnapokon a nagyobb boltok ajtajai bezárnak, így a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Penny, a Spar, az Interspar és az Auchan üzletei országszerte nem nyitnak ki. De nem kell teljesen lemondani a vásárlásról: a benzinkutaknál működő boltok, az éjjel-nappalik, a kisebb sarki üzletek, a trafikok, a virágboltok és az ügyeletes gyógyszertárak ezen a napon is nyitva lehetnek.

Ünnepi nyitvatartás, vagy inkább zárvatartás lesz a jellemző? Forrás: Origo.hu

Ünnepi nyitvatartás október 23-án: így változnak a boltok nyitva tartásai:

Október 23. (csütörtök – ünnepnap):

A legtöbb nagy bolt zárva lesz. Csak a benzinkúti boltok, az éjjel-nappalik, a trafikok, virágboltok és az ügyeletes patikák tartanak nyitva.

A nagy láncok többsége zárva marad, de a kisebb családi boltok, ahol a tulajdonos dolgozik, már kinyithatnak.

A boltok visszatérnek a megszokott hétvégi nyitvatartáshoz.

A szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben.

Így alakul a nagy láncok ünnepi nyitvatartása:

Lidl:

A legtöbb Lidl szombaton 06:30–22:00, vasárnap 07:00–19:00 között lesz nyitva.

Az Aldi üzletek szombaton 06:30–21:00, vasárnap 07:00–19:00 között tartanak nyitva.

A Tesco hipermarketek szombaton 06:00–22:00, vasárnap 07:00–20:00 között várják a vásárlókat, míg a Tesco Express boltok rövidebb, 07:00–18:00 órás nyitvatartással működnek.

A Penny szombaton 06:30–21:00, vasárnap 07:00–18:00 között tart nyitva. A pontos időpontok boltkeresőben ellenőrizhetők.

Változik a posták nyitvatatása is! Fotó: NurPhoto

Ünnepi munkarend és közszolgáltatások a hosszú hétvégén

Az október 23-i hosszú hétvége munkaszüneti napot jelent, vagyis csütörtökön nem kell dolgozni, és a legtöbb munkahely, hivatal, bankfiók és posta is zárva lesz.

A péntek (október 24.) általában munkanap, kivéve, ha a kormány külön döntéssel munkanap-áthelyezést rendel el, ezt mindig az adott év elején határozzák meg. Ezért érdemes figyelni a hivatalos bejelentést, mert ha hosszú hétvégét „összefűzik”, akkor a pénteket ledolgozós szombat előzheti meg. A tömegközlekedés jellemzően ünnepnapi menetrend szerint közlekedik október 23-án, míg a hosszú hétvége többi napján szombati, illetve vasárnapi rend lesz érvényben. A posták, bankfiókok és önkormányzati ügyfélszolgálatok szintén zárva tartanak az ünnepnapon, de pénteken páldául a posták szombati nyitvatartással várják az ügyfeleket.