1 órája
Ünnepi nyitvatartás október 23-án: sokan meg fognak lepődni, mi lesz nyitva a hosszú hétvégén!
Sokakat meglephet, mire számíthatnak október 23-án, hiszen a hosszú hétvégén idén is több bolt zárva marad. Az „ünnepi nyitvatartás” szabályai most sem hagynak sok mozgásteret a nagy láncoknak, de azért van néhány hely, ahol mégis beszerezheted, ami elmaradt a bevásárlásból.
Forrás: Origo.hu
Az ünnepi nyitvatartás természetesen Fejér vármegyére is érvényes, hiszen október 23-án, a nemzeti ünnepen a legtöbb nagy üzletlánc zárva tart. A munkaszüneti napra vonatkozó törvény szerint az ünnepnapokon a nagyobb boltok ajtajai bezárnak, így a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Penny, a Spar, az Interspar és az Auchan üzletei országszerte nem nyitnak ki. De nem kell teljesen lemondani a vásárlásról: a benzinkutaknál működő boltok, az éjjel-nappalik, a kisebb sarki üzletek, a trafikok, a virágboltok és az ügyeletes gyógyszertárak ezen a napon is nyitva lehetnek.
Ünnepi nyitvatartás október 23-án: így változnak a boltok nyitva tartásai:
- Október 23. (csütörtök – ünnepnap):
A legtöbb nagy bolt zárva lesz. Csak a benzinkúti boltok, az éjjel-nappalik, a trafikok, virágboltok és az ügyeletes patikák tartanak nyitva.
- Október 24. (péntek):
A nagy láncok többsége zárva marad, de a kisebb családi boltok, ahol a tulajdonos dolgozik, már kinyithatnak.
- Október 25. (szombat):
A boltok visszatérnek a megszokott hétvégi nyitvatartáshoz.
- Október 26. (vasárnap):
A szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben.
Így alakul a nagy láncok ünnepi nyitvatartása:
- Lidl:
A legtöbb Lidl szombaton 06:30–22:00, vasárnap 07:00–19:00 között lesz nyitva.
- Aldi:
Az Aldi üzletek szombaton 06:30–21:00, vasárnap 07:00–19:00 között tartanak nyitva.
- Tesco:
A Tesco hipermarketek szombaton 06:00–22:00, vasárnap 07:00–20:00 között várják a vásárlókat, míg a Tesco Express boltok rövidebb, 07:00–18:00 órás nyitvatartással működnek.
- Penny:
A Penny szombaton 06:30–21:00, vasárnap 07:00–18:00 között tart nyitva. A pontos időpontok boltkeresőben ellenőrizhetők.
Ünnepi munkarend és közszolgáltatások a hosszú hétvégén
Az október 23-i hosszú hétvége munkaszüneti napot jelent, vagyis csütörtökön nem kell dolgozni, és a legtöbb munkahely, hivatal, bankfiók és posta is zárva lesz.
A péntek (október 24.) általában munkanap, kivéve, ha a kormány külön döntéssel munkanap-áthelyezést rendel el, ezt mindig az adott év elején határozzák meg. Ezért érdemes figyelni a hivatalos bejelentést, mert ha hosszú hétvégét „összefűzik”, akkor a pénteket ledolgozós szombat előzheti meg. A tömegközlekedés jellemzően ünnepnapi menetrend szerint közlekedik október 23-án, míg a hosszú hétvége többi napján szombati, illetve vasárnapi rend lesz érvényben. A posták, bankfiókok és önkormányzati ügyfélszolgálatok szintén zárva tartanak az ünnepnapon, de pénteken páldául a posták szombati nyitvatartással várják az ügyfeleket.
Összegzés: Tehát nem minden zár be október 23-án!
Bár az ünnepnapon országos boltzár lesz érvényben, az ünnepi nyitvatartás nem jelenti azt, hogy minden üzlet lehúzza a rolót. Ha valamit elfelejtett a kedves olvasó a benzinkutaknál, az éjjel-nappalikban és a kisebb boltokban még mindig van esély pótolni, de érdemes előre felkészülni, mert a legtöbb helyen ezúttal is pihenőnap lesz.