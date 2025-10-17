1 órája
Nehogy olyan buszt várjon a következő hétvégéken, ami nem is jön vagy már elment – itt vannak a tudnivalók!
Megváltozott rend szerint közlekednek az autóbuszok az őszi ünnepnapok, az ehhez kapcsolódó munkanap-áthelyezés idején, valamint az őszi iskolaszünetben. Mutatjuk, hogyan alakul az október 23-i ünnepi menetrend!
Október 16. és november 4. között az autóbuszok az őszi ünnepnapok, az ehhez kapcsolódó munkanap-áthelyezés idején, valamint az őszi iskolaszünetben megváltozott rend szerint közlekednek – tájékoztatott a Mávcsoport. Mint írják, az áruházak október 23-án és november 1-jén zárva tartanak, ezért a bevásárlóközpontokat érintő járatok közlekedése is változik az ünnepi menetrend szerint.
Ünnepi menetrend október 23-án
Helyközi járatok
Az október 23-át érintő ünnepi menetrendek terén egyelőre csak a buszok közlekedési rendje érhető el. Székesfehérváron a helyközi járatok október 23-án munkaszüneti nap szerint, október 24–25. között pedig szabadnap szerinti forgalmi rend szerint közlekednek. Október 26-án szintén munkaszüneti nap szerint.
Távolsági járatok
A Mávcsoport tájékoztatása szerint járataik október 23-án munkaszüneti nap szerint, október 24–25. között szabadnap szerint, míg október 26-án a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap szerint közlekednek.November elsején szintén munkaszüneti nap szerint járnak majd a buszok.
