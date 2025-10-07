október 7., kedd

Nagy álmát váltja valóra

44 perce

Holnap indul a jegyértékesítés a fehérvári influencer koncertjére

Címkék#Szalay István#Csenki Patrik#koncert#influencer

Nagy álmát váltja valóra a főként Youtube videókat készítő Csenki Patrik. A székesfehérvári influencer, korábban Unfield néven vált ismertté, és a videózás mellett számos zenét is készített. Közülük több ért el milliós hallgatottságot. 2026. április 18-án a Papp László Sportarénában ad koncertet életében először.

Szabó Zsolt

Csenki Patrik (Unfield) 2012 óta tölt fel videókat a Youtube-ra. Ismertségét főként a napi vlogokkal és reakció videókkal alapozta meg. Patrik teljes mértékben Fejér megyei kötődésű. Szüleivel kezdetben Kislángon élt, majd a fiú hétéves korában Székesfehérvárra költöztek. Jelenleg 640 ezer feliratkozóval rendelkezik az elsődleges fiókja. 2014-ben videojátékokat bemutató, úgynevezett „gameplay" csatornáját 2014-ben indította el, jelenleg PECSRIK Gaming néven fut, és 340 ezren iratkoztak fel rá. 

Unfield
Nagyszabású koncertre készül az Unfieldként ismertté vált influencer.
Fotó: : Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap (archív)

2023-ban újabb projektbe vágott bele, a szintén népszerű youtuber barátjával, Szalay Istvánnal, akivel az Unfield x Isti podcastet kezdték el, ahol általában egy adott témát járnak körül, amely szólhat közéletről, aktuális trendingelő jelenségekről, vagy saját magukról. Magától az Unfield becenévtől 2024-ben vált meg Csenki Patrik, bár a koncertje is ezen a néven fut.

Mindig is fontos szerepet játszott a zene Csenki Patrik „Unfield" életében

Már videós karrierje előtt is számos zenét készített. Lapunk először 2016-ban , legutóbb 2020-ban készített vele interjút , ebben elmondta hogy az első zenéihez való ihletet 2009-ben, a tiniként átélt szerelmi csalódásai adták. Számára a zene olyan, mint egy napló. Ha van egy adott téma, amely foglalkoztatja, arról ír egy zenét, amely egyfajta önterápiaként hat rá. Azonban vannak kevésbé komoly, humoros hangvételű dalai is. Ezeknek a hallgatottsága igen magas, a 29 kiadott zenéjéből mindössze egy van, amelyet  százezernél kevesebben hallgattak meg. A legnépszerűbbek ezek közül a "Pörög a show", továbbá a "Van pénz", és a "Lehetek én". Utóbbi alapozta meg igazán zenei karrierjét, jelenleg 1,6 milliós megtekintés van rajta.

Ezért idén, látva a Pamkutya koncertek jegyeladásait, a nézői elkezdték kommentelni, hogy ő is rendezhetne koncertet. Ezután közvélemény kutatást tartott a követői között hogy szerintük érdemes lenne-e neki is megszervezni egy ilyen egyszeri fellépést. Emiatt létrehozott egy Facebook-eseményt, ahol a jelezni tudták a rajongók hogy mekkora igény lenne egy Unfield koncertre. Természetesen a több ezren bejelölték az eseményt pár nap alatt, és érkezett is a bejelentés a népszerű videóstól, lesz koncert, méghozzá nem is akárhol, hanem a Papp László Sportarénában.

Holnap kezdődik meg a jegyértékesítés az Unfield koncertre

Az eseményre a belépőket október 8-án, 15:59-től lehet megvásárolni. A videós influencer elmondta, bármekkora is lesz az érdeklődés, maximum csak két koncertet fog adni a Papp Lászlóban. 
 

 

