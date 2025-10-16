Egy nap, amikor a Széna Téri diákokból hősök lettek (galéria)

Drámai pillanatok nélkül is életre szóló emlékben volt részük a Széna Téri Általános Iskola diákjainak. Az Újraélesztés Világnapja alkalmából megtanulhatták, hogyan kell helyesen segíteni, ha valaki bajba kerül. A gyerekek nemcsak a mozdulatokat sajátították el, hanem azt is, hogy bátorsággal és higgadtsággal akár életet is menthetnek.

Újraélesztést tanultak a Széna Téri Általános Iskola diákjai

Fotó: Nagy Norbert

Újraélesztés az iskolában

Az oktatás a Magyar Vöröskereszt és a MÁV Előre Foxconn röplabdázóinak közreműködésével zajlott, akik gyakorlati bemutatón keresztül vezették be a tanulókat az életmentés alapjaiba. A gyerekek kipróbálhatták az újraélesztés technikáját, megismerték az automata defibrillátort (AED), és megtanulták, hogyan kell segítséget hívni vészhelyzet esetén. A program célja az volt, hogy minél több fiatal kapjon magabiztos tudást arról, miként segíthet, ha valaki rosszul lesz a környezetében. A kezdeményezés célja, hogy a közösség minél több tagja készüljön fel a váratlan helyzetekre.

A MÁV Előre Foxconn is segítő kezet nyújtott

A székesfehérvári röplabdázók közül a férficsapatból Eke Péter, Szávai Károly, Bandi Bernát, Varga Péter, míg a női csapatból, Sziládi Viktória, Godó Panna Hollósi Dóra, Rieder Evelin vett részt a bemutatón, segítve a diákoknak, mit kell tenni, amikor baj van.

