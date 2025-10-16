2 órája
Egy nap, amikor a Széna Téri diákokból hősök lettek (galéria)
Október 16-a az Újraélesztés Világnapja. Ennek apropóján a székesfehérvári mentők, valamint a MÁV Előre Foxconn játékosai is ellátogattak a Széna Téri Általános Iskolába.
Drámai pillanatok nélkül is életre szóló emlékben volt részük a Széna Téri Általános Iskola diákjainak. Az Újraélesztés Világnapja alkalmából megtanulhatták, hogyan kell helyesen segíteni, ha valaki bajba kerül. A gyerekek nemcsak a mozdulatokat sajátították el, hanem azt is, hogy bátorsággal és higgadtsággal akár életet is menthetnek.
Újraélesztés az iskolában
Az oktatás a Magyar Vöröskereszt és a MÁV Előre Foxconn röplabdázóinak közreműködésével zajlott, akik gyakorlati bemutatón keresztül vezették be a tanulókat az életmentés alapjaiba. A gyerekek kipróbálhatták az újraélesztés technikáját, megismerték az automata defibrillátort (AED), és megtanulták, hogyan kell segítséget hívni vészhelyzet esetén. A program célja az volt, hogy minél több fiatal kapjon magabiztos tudást arról, miként segíthet, ha valaki rosszul lesz a környezetében. A kezdeményezés célja, hogy a közösség minél több tagja készüljön fel a váratlan helyzetekre.
A MÁV Előre Foxconn is segítő kezet nyújtott
A székesfehérvári röplabdázók közül a férficsapatból Eke Péter, Szávai Károly, Bandi Bernát, Varga Péter, míg a női csapatból, Sziládi Viktória, Godó Panna Hollósi Dóra, Rieder Evelin vett részt a bemutatón, segítve a diákoknak, mit kell tenni, amikor baj van.
(Galéria a képre kattintva!)
Újraélesztési világnap a MÁV Előre játékosaivalFotók: Nagy Norbert / FMH
Székesfehérvár polgármestere is kiemelte az újraélesztés fontosságát
Cser-Palkovics András a hivatalos Facebook oldalán mondott köszönetet a város mentőseinek a felajánlásért.
Bízom benne, hogy nem lesz szükség a megszerzett tudás használatára, de fontos, hogy minél többen tudják, mi a teendő, ha valaki bajba kerül, és amennyire csak lehet felkészülten, higgadtan tudjanak reagálni a váratlan helyzetre
– emelte ki a város első embere.
Egymásnak is segíthetnek a röplabdázók
Reméljük az eseményen részt vevő MÁV Előre röplabdázói átadják csapattársaiknak is a fontos tudást, így Szabó Lilianna és Szabó Vilmos legközelebb nem járnak úgy, mint az alábbi videóban.