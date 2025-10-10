október 10., péntek

2 órája

Újra örökbefogadó nap az ASKA-nál: mutatjuk a részleteket!

Címkék#örökbefogadói nap#aska#menhely

Október 23-án, csütörtökön ismét várják a leendő örökbefogadókat az ASKA telephelyén.

Déri Brenda

Ezen a napon időpontfoglalás nélkül bárki szabadon betérhet a menhelyre 9 órától, hogy aztán egy számára megfelelő négylábúval térjen haza. Az örökbefogadó nap ugyanis azzal a céllal kerül megrendezésre időről időre, hogy minél több eb kapjon szerető családot. A „régi motorosok” mellett tüneményes kölyökkutyák is megtekinthetők. 

Beautiful,Fluffy,Blue,Grey,Border,Collie,Dog,Gives,Paw,To
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A telephely munkatársai természetesen szeretettel várják azokat is, akikben még nem született meg az elhatározás, hogy örökbefogadjanak egy állatot. Lehet csak szimplán érdeklődni, információkat gyűjteni és körbenézni. 

 

