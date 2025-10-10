Segíts te is!
1 órája
Újra örökbefogadó nap az ASKA-nál: mutatjuk a részleteket!
Október 23-án, csütörtökön ismét várják a leendő örökbefogadókat az ASKA telephelyén.
Ezen a napon időpontfoglalás nélkül bárki szabadon betérhet a menhelyre 9 órától, hogy aztán egy számára megfelelő négylábúval térjen haza. Az örökbefogadó nap ugyanis azzal a céllal kerül megrendezésre időről időre, hogy minél több eb kapjon szerető családot. A „régi motorosok” mellett tüneményes kölyökkutyák is megtekinthetők.
A telephely munkatársai természetesen szeretettel várják azokat is, akikben még nem született meg az elhatározás, hogy örökbefogadjanak egy állatot. Lehet csak szimplán érdeklődni, információkat gyűjteni és körbenézni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre