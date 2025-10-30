Újabb óvoda lett Madárbarát a megyében

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által kiírt program szerint azok az intézmények nyerhetik el e dicső címet, akik sokat és aktívan tesznek a madarak és a természet védelméért. A megyénkben több óvoda is birtokolja e címet, nemrég pedig tovább bővült a lista a Kőszárhegyi Csemetekert Óvodával, amelynek épületére már ki is került az ezt jelző tábla.







