Bővült a lista
33 perce
Újabb óvoda lett Madárbarát a megyében
Madárbarát óvoda lett a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda.
Fotó: Illusztráció / Shutterstock
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által kiírt program szerint azok az intézmények nyerhetik el e dicső címet, akik sokat és aktívan tesznek a madarak és a természet védelméért. A megyénkben több óvoda is birtokolja e címet, nemrég pedig tovább bővült a lista a Kőszárhegyi Csemetekert Óvodával, amelynek épületére már ki is került az ezt jelző tábla.
