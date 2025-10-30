október 30., csütörtök

Alfonz névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bővült a lista

33 perce

Újabb óvoda lett Madárbarát a megyében

Címkék#madárbarát#Kőszárhegy#mme

Madárbarát óvoda lett a Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda.

Feol.hu
Újabb óvoda lett Madárbarát a megyében

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által kiírt program szerint azok az intézmények nyerhetik el e dicső címet, akik sokat és aktívan tesznek a madarak és a természet védelméért. A megyénkben több óvoda is birtokolja e címet, nemrég pedig tovább bővült a lista a Kőszárhegyi Csemetekert Óvodával, amelynek épületére már ki is került az ezt jelző tábla.


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu