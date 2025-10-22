Új vezetőséget választott a megyei vadászkamara

Lovasberényben tartotta tisztújító területi küldöttgyűlését az Országos Magyar Vadászkamara Fejér Vármegyei Területi Szervezete október 14-én – tájékoztatta lapunkat Weidinger István, a megyei kamara titkára. A rendezvényen a küldöttek 90 százaléka vett részt, ami jól mutatja a Fejér vármegyei vadászok aktív közösségi szerepvállalását. A küldöttgyűlés a szervezet tisztségviselőit négyéves ciklusra választotta meg.

A testület elnökévé Méhes Lajost választották, a sportvadászok alelnöki tisztjét Tóth Károly, míg a hivatásos vadászok alelnöki posztját Haas Béla tölti be. A vezetőség tagjai Gulyás Gábor és Tamás Antal lettek.

A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke Márok Csaba, tagjai pedig Groszeibl Zoltán, Pekár Attila, Kratancsik Dávid és Stumpfold Norbert lettek. A Felügyelő Bizottság élére Vécsei Lászlót választották, tagjai ifj. Bencze Tibor és Varga Ferenc. Az Etikai Bizottságot Mészáros János vezeti, a tagok között pedig Csurgó Lajos, Simon Gábor, Kovács János és Kiss Edmond kapott megbízást.

A tisztújítás előzménye a szeptember 17-én, a székesfehérvári Sóstói Stadion Rendezvényközpontban tartott kamarai osztályülés volt, ahol a hivatásos és sportvadászok megválasztották küldötteiket. A választás során a hivatásos vadászok közül 12, a sportvadászok közül pedig 32 személy kapott megbízást, a mintegy 407 érvényesen regisztrált kamarai tag részvételével.

A megválasztott tisztségviselők feladata a Fejér megyei vadásztársadalom érdekképviselete, a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolt támogatása, valamint a kamara alapszabályában rögzített feladatok ellátása.