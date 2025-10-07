október 7., kedd

Átadták az utakat

58 perce

Új utcák a kis településen: a fejlődése szemmel látható

Daruszentmiklós

Daruszentmiklóson a település frissen elkészült útszakaszait járták be, és az eredmény azonnal látható volt. Az új utcák Daruszentmiklós Újtelepi és Vörösmarty utcáját érintik, ahol a lakók örömmel fogadták a minőségi aszfaltburkolatot.

Bokányi Zsolt
Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

A településen végzett átgondolt fejlesztések mindenütt tetten érhetők. Varga Gábor országgyűlési képviselő az informális testületi ülésen hangsúlyozta:  - Nagyon örülök, hogy a település vezetése ennyire tervszerűen és hatékonyan dolgozik. Ezek az új utcák Daruszentmiklós számára nemcsak kényelmesebb közlekedést, hanem erősödő közösségi életet is jelentenek. - 

Új utcák!
Új utcák kaptak minőségi burkolatot! Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

Új utcák, minőségi burkolatok! 

A találkozón a képviselő személyesen is meggyőződhetett arról, hogy a polgármester, Norbert Rauf és csapata milyen eredményesen halad a település fejlesztésében. A lakók visszajelzései alapján az új utcák használata mindenki számára élményt jelent, és a település jövőbeni fejlődését is megalapozza.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
