Új utcák a kis településen: a fejlődése szemmel látható

A településen végzett átgondolt fejlesztések mindenütt tetten érhetők. Varga Gábor országgyűlési képviselő az informális testületi ülésen hangsúlyozta: - Nagyon örülök, hogy a település vezetése ennyire tervszerűen és hatékonyan dolgozik. Ezek az új utcák Daruszentmiklós számára nemcsak kényelmesebb közlekedést, hanem erősödő közösségi életet is jelentenek. -

Új utcák kaptak minőségi burkolatot! Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

Új utcák, minőségi burkolatok!

A találkozón a képviselő személyesen is meggyőződhetett arról, hogy a polgármester, Norbert Rauf és csapata milyen eredményesen halad a település fejlesztésében. A lakók visszajelzései alapján az új utcák használata mindenki számára élményt jelent, és a település jövőbeni fejlődését is megalapozza.