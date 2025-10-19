Az épületben a nyolcvanas és kilencvenes évek hangosan dübörgő zenéi helyett egyelőre a kalapács, a fúrógép és a csiszológép hangja hallatszik, ugyanis rövidesen egy új szórakozóhely nyílik az épületben. Az újdonsült diszkóban lassan minden a helyére kerül. Az ezredfordulótól közel húsz éven át a Cave, azaz Barlang névre hallgató egységben tölthették az időt idősek és fiatalok, az öt éven át üresen álló épület immár új dizájnnal várja a városban és vonzáskörzetében élőket.

- Vadonatúj szórakozóhely lesz, úgy gondolom, erre komoly igény van egy százezres városban. Korábban két diszkót már vezettem, az elsőt 2012-től az uszoda mellett hét, a másodikat, a Hadiárva utcában egy évig. Utóbbi, a Club Le Grand XXL anno ezer fő befogadására volt alkalmas, tulajdonképpen két klubot jelentett, egyikben a fiatalok táncolhattak modern zenékre, a másikban az idősebbek. Nem terveztem, hogy visszatérek, ugyanis az építőiparban vagyok érdekelt, ami ad munkát bőven, azonban két hónapja, egyik este fél kilenckor csörgött a telefonom, egyik barátom hívott, ha ismét érdekelne ez a világ, lenne ötlete a helyszín kapcsán. Amúgy anno pár méterre innen, az emeleten - ahol pontosan egy éve a Prémium Box Club üzemel - már megkezdtem egy másik klub kialakítását, azonban a pandémia lassan hat éve keresztülhúzta a számításokat, a kijárási tilalom miatt minden bezárt, illetve az új helyek nem nyitottak ki, én is elengedtem azt a sztorit - mondja Majtán Sándor.

Október 22-én, szerdán, 22 órakor új szórakozóhely nyílik Székesfehérváron a Tobak utcában

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Most érezte elérkezettnek az időt egy új klub létrehozására. Azt, mondja, elsősorban a 25 éven felülieket célozzák meg.

-A pandémia alatt az emberek bezárkóztak, lassan tért vissza az életünk a normális mederbe. Úgy gondolom, a felnőttek ismét szeretnének kulturált körülmények között szórakozni. Szerdán késő, a nemzeti ünnep előestéjén tervezzük a nyitást, a későbbiekben hétköznap nem leszünk nyitva, azonban pénteken és szombaton dübörgünk, remélem, telt házzal. Péntekenként a kétezres évek pörgősebb zenéi csendülnek fel, gyorsított verzióban, szombaton visszatérünk az eredeti megoldásokhoz a kilencvenes, kétezres évek slágereivel. Nem kimondott retro diszkót szeretnénk, de visszamegyünk a múltba a zenék tekintetében. A Club11 nem lesz nagy bulihely, az engedélyünk 295 fő befogadására szól. A cél nem a tömeg, hanem az, hogy mindenki megtalálja a maga ízlésének megfelelő melódiákat.