Tüzet oltanak, fákat vágnak, életeket mentenek – most fiatalabb fecskendőt is kaptak

Az alcsútdobozi ÖTE egy negyvennégy éves osztrák Steyr tűzoltókocsit cserélt le egy harmincesztendős Steyrre, ami még autóban is elég nagy korkülönbség, mondta el Tranker Tamás elnök. Ráadásul ebben az osztrák fecskendőben alig huszonötezer kilométer volt, lesz ideje jó állapotban vonulni tűzhöz, vízhez, kivágandó fához, közlekedési balesethez. A Magyar Falu Program pályázatán nyert az egyesület hétmillió forintot, saját erőből kétmilliót tettek hozzá a kialkudott kilencmilliós vételárhoz, már az alcsútdobozi telephelyen áll a birtokba vett jármű. Felcsúton és Vértesacsán nincs önálló tűzoltó egyesület, az alcsútdoboziakat riasztják oda is, s onnan is jelentkezhetnek önkéntesek a csapatba. Jelenleg huszonnyolc tagja van hivatalosan az ÖTE-nek, három nő is készül, jelenleg végzik a jelentkezők a bicskei tűzoltóságnál a negyvenórás tanfolyamot, ez a belépő.

Fiatalabb fecskendő segíti az alcsútdobozi tűzoltókat

Forrás: Tranker Tamás

Az alcsúti egyesületet József főherceg alapította I. Tűzoltó Szakasz néven az 1800-as évek második felében (akkor még Doboz önálló község volt). A helyi emlékezet őrzi, hogy az alapító főherceg olykor maga is részt vett egy-egy vonuláson. A háború után, majd a téesz-időkben is működtek néhai Ádám Dezső vezetésével, utána egy ideig nem vonultak, bár hivatalosan sosem szűntek meg. Lelkes helyiek élesztették újjá az ÖTE-t tizennégy éve, a mostani tagok között vannak hivatásos tűzoltók is, az elnök Tranker Tamás, a parancsnok Buzár Ferenc. Egyéves vonulóleltárt ad Tranker Tamás, a szervezet precíz nyilvántartást vezet, mint köztudott. Miként az is, hogy mindannyian önkéntesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vonulnak riasztásra, illetve egyéb mentésekre. Nagyobb káreseményekre tartalékként állnak bevetésre készen, a műveletirányító parancsnok rendelkezik ilyenkor. Az alcsútdobozi ÖTE a bicskei önkormányzati, a tatabányai és székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal működik együtt. Az alcsútdoboziak vonultak a visegrádi nagy szállodatűz idején is, igaz, tartalékosként. A műveleti tevékenységbe nem kellett bekapcsolódniuk, de ezt is megtiszteltetésnek érezték, mondta el Tranker Tamás elnök.