Tűzgyújtási tilalom

42 perce

Minden megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom

Az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően fontos döntést hozott a Nébih és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szombattól egy vármegyében sincs érvényben tűzgyújtási tilalom.

Feol.hu

A Nébih tájékoztatása szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyetértésben döntöttek arról, hogy megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy az ország egész területén megszűnik a tűzgyújtási tilalom.

tűzgyújtási tilalom
Az összes megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom.
Forrás:  Shutterstock

Tűzgyújtási tilalom térkép

A nyár folyamán Fejér vármegyében is hosszú ideig volt érvényben tűzgyújtási tilalom, ám az elmúlt hetekben egyre kevesebb megyét jeleztek pirossal a tűzgyújtási tilalom térképén. Jelenleg pedig a hatóságok döntése értelmében már minden megyében szabad a tűzgyújtás.

Jelenleg egyetlen megyében sincs tűzgyújtási tilalom.
Forrás: fejer.katasztrofavedelem.hu

 

