október 15., szerda

Teréz névnap

10°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csak idén hat tűzeset Dégen

1 órája

Ezernél is több tűzeset Fejérben – a tűzoltók szerint ezek lehettek az okok

Címkék#dég#tűz#tűzoltók

Az elmúlt időszakban többször is előfordult, hogy tűzeset történt Dégen, ám szerencsére egyik esetben sem történt személyi sérülés. A gyakori tüzek kiváltó okairól a katasztrófavédelmet kérdeztük.

Déri Brenda

A megyében ebben az évben 1023 tűzesetnél avatkoztak be a tűzoltók, ezek közül 6 történt Dégen, amelyek közül 5 helyszínen a szabadban csaptak fel a lángok. Legutóbb október 12-én éjszaka egy családi ház udvarán két forgalomból kivont, bontott személygépkocsi égett a Dózsa György utcában – tudtuk meg a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados szóvivőtől.

tűz
A tűzeseteket sok esetben emberi gondatlanság okozza.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Két tűzeset csak októberben

Mint arról a feol.hu-t tájékoztatta: a tűz oltását a helyszínre kiérkező rendőrök kezdték meg, majd a lángokat a sárbogárdi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fojtották el. Mellettük a helyi önkéntes tűzoltók is részt vettek az oltási munkálatokban. De ezt megelőzően, négy nappal korábban a Jókai Mór utcában körülbelül háromszáz négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, amelyet a helyi önkéntes tűzoltók oltottak el.

Fél ezer eset 10 hónap alatt

A szóvivő az idei megyei adatokra is kitért, mely szerint 455 szabadban keletkezett tűzesethez riasztották a tűzoltókat, amelyek jelentős része közvetlen vagy közvetett emberi cselekmény, gondatlanság, figyelmetlenség következménye. Több esetben avar- vagy szemétégetés, illetve nyílt láng használata – dohányzással összefüggő gondatlanság – során terjedtek tovább a lángok, volt ahol lakóépületet is elért a tűz.

Mit tilos és mit nem

Felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy az őszi kertrendezés során a növényi hulladék összegyűjtésének legjobb, újrahasznosítható és környezetkímélő módja a komposztálás, amely tűzvédelmi szempontból is biztonságosabb. Ha valaki mégis a saját udvarán, telkén az összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, azt a tűzvédelmi szabályok betartása mellett csak akkor teheti meg, ha az adott település önkormányzata ezt rendeletben engedélyezi. Háztartási hulladékot, műanyagot, gumit, lomot, elhasznált háztartási eszközöket, berendezéseket meggyújtani, elégetni nemcsak szabadtéren, hanem a tüzelő- és fűtőberendezésben is tilos!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu