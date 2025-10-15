Ezernél is több tűzeset Fejérben – a tűzoltók szerint ezek lehettek az okok

A megyében ebben az évben 1023 tűzesetnél avatkoztak be a tűzoltók, ezek közül 6 történt Dégen, amelyek közül 5 helyszínen a szabadban csaptak fel a lángok. Legutóbb október 12-én éjszaka egy családi ház udvarán két forgalomból kivont, bontott személygépkocsi égett a Dózsa György utcában – tudtuk meg a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados szóvivőtől.

A tűzeseteket sok esetben emberi gondatlanság okozza.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Két tűzeset csak októberben

Mint arról a feol.hu-t tájékoztatta: a tűz oltását a helyszínre kiérkező rendőrök kezdték meg, majd a lángokat a sárbogárdi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fojtották el. Mellettük a helyi önkéntes tűzoltók is részt vettek az oltási munkálatokban. De ezt megelőzően, négy nappal korábban a Jókai Mór utcában körülbelül háromszáz négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, amelyet a helyi önkéntes tűzoltók oltottak el.

Fél ezer eset 10 hónap alatt

A szóvivő az idei megyei adatokra is kitért, mely szerint 455 szabadban keletkezett tűzesethez riasztották a tűzoltókat, amelyek jelentős része közvetlen vagy közvetett emberi cselekmény, gondatlanság, figyelmetlenség következménye. Több esetben avar- vagy szemétégetés, illetve nyílt láng használata – dohányzással összefüggő gondatlanság – során terjedtek tovább a lángok, volt ahol lakóépületet is elért a tűz.

Mit tilos és mit nem

Felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy az őszi kertrendezés során a növényi hulladék összegyűjtésének legjobb, újrahasznosítható és környezetkímélő módja a komposztálás, amely tűzvédelmi szempontból is biztonságosabb. Ha valaki mégis a saját udvarán, telkén az összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, azt a tűzvédelmi szabályok betartása mellett csak akkor teheti meg, ha az adott település önkormányzata ezt rendeletben engedélyezi. Háztartási hulladékot, műanyagot, gumit, lomot, elhasznált háztartási eszközöket, berendezéseket meggyújtani, elégetni nemcsak szabadtéren, hanem a tüzelő- és fűtőberendezésben is tilos!