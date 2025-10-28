Remek hírek: Újraindult a termelés a százhalombattai tűzeset után (videó)

​Ahogy arról a FEOL is beszámolt, a százhalombattai létesítmény egyik egységében (AV-3) keletkezett tűz a múlt héten, ami miatt átmenetileg le kellett állítani a termelést. A kárfelmérés és a helyreállítási tervek kidolgozása a leállított egység tekintetében folyamatban van. Azonban a tűzesetben nem érintett üzemegységek esetében a MOL megkezdte az újraindítási műveleteket.

„Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk." – közölte a MOL kedden közleményében, amiben bejelentette, újra indult a termelés a tűz után.

Fotó: VG

Ahogy a Világgazdaság cikkében fogalmaz, Újra, egyelőre csökkentett kapacitással, de termel üzemanyagot a Mol százhazlombattai finomítója. A legfontosabb üzenet a hazai piac felé is egyértelmű:

Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk.



További részletek ITT!

