37 perce
Remek hírek: Újraindult a termelés a százhalombattai tűzeset után (videó)
Újraindult a termelés a Dunai Finomítóban – erősítette meg a Világgazdaság a MOL-ra hivatkozva. A társaság közleménye szerint a folyamat a tűzeset után az ütemtervnek megfelelően halad, ezzel együtt pedig megerősítette a hazai üzemanyag-ellátás biztonságát is.
Ahogy arról a FEOL is beszámolt, a százhalombattai létesítmény egyik egységében (AV-3) keletkezett tűz a múlt héten, ami miatt átmenetileg le kellett állítani a termelést. A kárfelmérés és a helyreállítási tervek kidolgozása a leállított egység tekintetében folyamatban van. Azonban a tűzesetben nem érintett üzemegységek esetében a MOL megkezdte az újraindítási műveleteket.
Ahogy a Világgazdaság cikkében fogalmaz, Újra, egyelőre csökkentett kapacitással, de termel üzemanyagot a Mol százhazlombattai finomítója. A legfontosabb üzenet a hazai piac felé is egyértelmű:
Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk.
