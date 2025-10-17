1 órája
Készülhet a szobrász, Orbánt kell kifaragni
Történelmi eseményre készül az ország, nem lehet másként jellemezni a lehetséges Trump-Putyin csúcstalálkozó budapesti megvalósításának esélyét.
Orbán Viktor és Donald Trump
Forrás: AP
Talán két évvel ezelőtt lehetett, legalábbis így szakítja fel a fedelet az emlékeimet őrző képzeletbeli láda tetejéről a pillanat. Nagyobbik fiammal ültünk New Yorkban, a Trump Tower éttermében. Rajtam nem volt semmi különös, fiam azonban a jellegzetes, piros „Tegyük újra naggyá Amerikát!” feliratú sapkát viselte. Rendeltünk valami nagyon szerényet, mert bár a szívünk oda húzott, a bankkártyámon szereplő összeg nem támasztotta alá a lelkesedést. Lassan falatoztunk, aztán arra lettem figyelmes, hogy egy színesbőrű, azaz afroamerikai férfi lép az asztalunkhoz. Megfeszültem, hogy most akkor mi következik, ki kapja az első ütést, de aztán a férfi fiamra bökött és vigyorogva így szólt: „Ha lehetne, én is ilyet viselnék, de ahonnan jövök, ott megölnének érte!”, mondta, majd intett, és mielőtt válaszolhattunk volna, otthagyott minket.
Azt gondoltam, biztosan túloz, de azóta már meglőtték Fico-t, Trump-ot, megölték Charlie Kirk-öt, lényegében futni hagytak az Európai Parlamentben egy kommunista terroristát. Most már tudom – és tudja a világ értelmesebb része –, hogy akiket egykor liberálisnak ismertünk, azok ma már inkább hasonlítanak az egykori bolsevik leninfiúkra, nem csak kiabálják vélt igazukat, ha kell, akkor ütnek és ölnek is, ha valaki nem osztja globalista, kozmopolita, keresztényellenes nézeteiket. Fiam később egy Manhattan-i parkban készített egy videót, a felvételen zombiszerű, meghatározhatatlan nemiségű tiltakozók éppen egy Trump-ot formázó fejjel labdáznak röviddel a megválasztása után. Sokáig tartogattam, de úgy érzem, most kell megmutatnom, ennek ma jött el az ideje. Akár azt is írhatnám hozzá, hogy íme, ilyenek a tiszások amerikai változatban. Ilyenek azok, akik szégyenkeznek és szidják a nemzetet, amelyhez elvileg tartoznak. Csurka Pista bácsi nevezte el őket annak idején idegenszívűeknek.
Néhány órája csupán, hogy egy régi iskolatársammal találkoztam, pedagógus a székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskolában, engem oda szólított egy találkozó. „Nem ismersz meg?”, kérdezte, és persze fogalmam sem volt, ki ő, de aztán összeraktuk a múltat, mint egy Rubik-kockát. Néhány szót váltottunk csupán, de a párbeszéd eszembe juttatta az egyébként kommunista lelkületű gimnáziumot, ahol Orbán Viktor miniszterelnök valamivel előttem leérettségizett. Úgy hallom, az intézmény idén lett 150 éves. Az jutott eszembe, talán eljött az ideje annak, hogy megbízást adjanak egy szobrásznak, mert a Trump-Putyin csúcstalálkozó házigazdája – nem csak ezért, de akár egyedül ezért is – szobrot érdemel egykori alma materében, az udvaron, ahol annak idején annyit fociztunk. Az egyik ilyen mérkőzés közben kibújt a kereszt az ingem alól, meglátták, és persze bajom lett belőle. Ha megtennék, amit javaslok, talán egyszer elfelejteném ezt is.
Nem túlzás történelminek nevezni az időket, jelentős államférfinak azt, aki következetesen kiállt a békéért, aki átlépett egykori árnyékán, aki újra feltette hazánkat a világtérképre, aki megmutatta, miként tudunk ismét – nem földrajzi értelemben – nagyok lenni. Legyen bármilyen kimenetele a budapesti tárgyalásoknak, focinyelven szólva Orbán Viktor most rúgott egy mesterhármast egy nagyon fontos világpolitikai mérkőzésen, miközben a velejéig korrupt, nem véletlenül a háború meghosszabbításáért dolgozó európai vezetők a kispadon ülnek. Cey-Bert Róbert Gyula író barátom egyszer hosszasan beszélt nekem arról, milyen sokat veszített a magyarság azzal, hogy – például a török időkben, aztán a két világháborúban – értékelvű külpolitikát folytatott az érdekelvű helyett. Nos, azt hiszem, Orbán Viktor bebizonyította, miként lehet a kettőt remekül együtt is csinálni. Ha lapozunk egyet a magyar nemzet képzeletbeli történelemkönyvében, a következő lapon nagy eséllyel azt olvashatjuk majd, hogy amiben hiszünk, amiért kiállunk a nemzeti keresztény kormányzás ideje alatt, az nem csak morális értelemben igaz és Istennek tetsző – de hosszabb távon még rendkívül hasznos is.