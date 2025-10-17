Készülhet a szobrász, Orbánt kell kifaragni

Talán két évvel ezelőtt lehetett, legalábbis így szakítja fel a fedelet az emlékeimet őrző képzeletbeli láda tetejéről a pillanat. Nagyobbik fiammal ültünk New Yorkban, a Trump Tower éttermében. Rajtam nem volt semmi különös, fiam azonban a jellegzetes, piros „Tegyük újra naggyá Amerikát!” feliratú sapkát viselte. Rendeltünk valami nagyon szerényet, mert bár a szívünk oda húzott, a bankkártyámon szereplő összeg nem támasztotta alá a lelkesedést. Lassan falatoztunk, aztán arra lettem figyelmes, hogy egy színesbőrű, azaz afroamerikai férfi lép az asztalunkhoz. Megfeszültem, hogy most akkor mi következik, ki kapja az első ütést, de aztán a férfi fiamra bökött és vigyorogva így szólt: „Ha lehetne, én is ilyet viselnék, de ahonnan jövök, ott megölnének érte!”, mondta, majd intett, és mielőtt válaszolhattunk volna, otthagyott minket.

Orbán Viktor és Donald Trump

Forrás: AP

Azt gondoltam, biztosan túloz, de azóta már meglőtték Fico-t, Trump-ot, megölték Charlie Kirk-öt, lényegében futni hagytak az Európai Parlamentben egy kommunista terroristát. Most már tudom – és tudja a világ értelmesebb része –, hogy akiket egykor liberálisnak ismertünk, azok ma már inkább hasonlítanak az egykori bolsevik leninfiúkra, nem csak kiabálják vélt igazukat, ha kell, akkor ütnek és ölnek is, ha valaki nem osztja globalista, kozmopolita, keresztényellenes nézeteiket. Fiam később egy Manhattan-i parkban készített egy videót, a felvételen zombiszerű, meghatározhatatlan nemiségű tiltakozók éppen egy Trump-ot formázó fejjel labdáznak röviddel a megválasztása után. Sokáig tartogattam, de úgy érzem, most kell megmutatnom, ennek ma jött el az ideje. Akár azt is írhatnám hozzá, hogy íme, ilyenek a tiszások amerikai változatban. Ilyenek azok, akik szégyenkeznek és szidják a nemzetet, amelyhez elvileg tartoznak. Csurka Pista bácsi nevezte el őket annak idején idegenszívűeknek.

Néhány órája csupán, hogy egy régi iskolatársammal találkoztam, pedagógus a székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskolában, engem oda szólított egy találkozó. „Nem ismersz meg?”, kérdezte, és persze fogalmam sem volt, ki ő, de aztán összeraktuk a múltat, mint egy Rubik-kockát. Néhány szót váltottunk csupán, de a párbeszéd eszembe juttatta az egyébként kommunista lelkületű gimnáziumot, ahol Orbán Viktor miniszterelnök valamivel előttem leérettségizett. Úgy hallom, az intézmény idén lett 150 éves. Az jutott eszembe, talán eljött az ideje annak, hogy megbízást adjanak egy szobrásznak, mert a Trump-Putyin csúcstalálkozó házigazdája – nem csak ezért, de akár egyedül ezért is – szobrot érdemel egykori alma materében, az udvaron, ahol annak idején annyit fociztunk. Az egyik ilyen mérkőzés közben kibújt a kereszt az ingem alól, meglátták, és persze bajom lett belőle. Ha megtennék, amit javaslok, talán egyszer elfelejteném ezt is.