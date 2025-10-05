Traktoros különítmény és táncos mulatság a sáregresi szüreti sokadalomban

A rendezvényt a kisbíró nyitotta meg, aki tréfás hangvételű beszédben közhírré tette az elmúlt esztendő legemlékezetesebb eseményeit. Ezután a helyi lányok és legények mutatták be gondosan megkoreografált nyitótáncukat, amely nagy tapsot aratott a közönség körében.

Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

A szüreti menetben ezúttal külön traktoros különítmény is felvonult, feldíszített járműveikkel színesítve a hagyományos lovas kocsik és népviseletbe öltözött résztvevők sorát. A jó hangulatú eseményen a zeneszó és a tánc késő estig kitartott, bizonyítva, hogy Sáregresen továbbra is élő és összetartó a közösség szüreti hagyománya.