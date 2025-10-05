október 5., vasárnap

Aurél névnap

14°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány

1 órája

Traktoros különítmény és táncos mulatság a sáregresi szüreti sokadalomban

Címkék#hagyomány#Sáregresen#sokadalom

Sáregresen ismét életre kelt a hagyomány: a hétvégén megrendezett szüreti sokadalom vidám felvonulással, néptánccal és traktoros különítménnyel örvendeztette meg a falu apraját-nagyját.

Bokányi Zsolt
Traktoros különítmény és táncos mulatság a sáregresi szüreti sokadalomban

Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

A rendezvényt a kisbíró nyitotta meg, aki tréfás hangvételű beszédben közhírré tette az elmúlt esztendő legemlékezetesebb eseményeit. Ezután a helyi lányok és legények mutatták be gondosan megkoreografált nyitótáncukat, amely nagy tapsot aratott a közönség körében. 

Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

A szüreti menetben ezúttal külön traktoros különítmény is felvonult, feldíszített járműveikkel színesítve a hagyományos lovas kocsik és népviseletbe öltözött résztvevők sorát. A jó hangulatú eseményen a zeneszó és a tánc késő estig kitartott, bizonyítva, hogy Sáregresen továbbra is élő és összetartó a közösség szüreti hagyománya.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu