Történelmet írt Magyarország: egyenes az út Horvátországba (videó)

Jóformán történelmet írtak kedden reggel: a térség parlamenti képviselője megnyitotta az M6-os autópálya új szakaszát, immár a határig elér az autósztráda. Baranya vármegyének szinte „megváltást” jelent az új szakasz – írja a Bama.

Az ünnepi átadó pillanatai, kedden már megindult a forgalom az M6-os autópályán.

Fotó: Löffler Péter

Hargitai János országgyűlési képviselő videóüzenetben beszélt a mérföldkőről.

M6-os autópálya: Videó a történelmi pillanatról

Társlapunk természetesen ott volt a helyszínen, amikor az M6-os autópálya hivatalosan is kedd reggel a horvátországi A5-ös pályához csatlakozott. Mindez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy összekapcsolták a magyar és horvát „vérkeringést". Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn arról beszélt, az M6 és az A5 találkozása egy régi és mély seb begyógyulása.

Az M6-os autópálya átadása nem csak a Baranya vármegyeieknek, de az egész országnak ünnep. Fejér vármegyéből is számos család választja nyáron pihenésül Horvátországot, innentől szabad az út!