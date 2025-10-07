október 7., kedd

Amália névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erre várt mindenki

1 órája

Történelmet írt Magyarország: egyenes az út Horvátországba (videó)

Címkék#Adria#M6-os autópálya#történelmi pillanat#Horvátország#Magyarország#átadó#Lázár János#forgalom

Micsoda mérföldkő! Elkészült az autópálya, ami összeköti a Dunát és az Adriát. Október 7-én, kedden reggel megindulhatott a forgalom az M6-os autópálya újonnan átadott szakaszán is. Felvételek a helyszínről.

Feol.hu

Jóformán történelmet írtak kedden reggel: a térség parlamenti képviselője megnyitotta az M6-os autópálya új szakaszát, immár a határig elér az autósztráda. Baranya vármegyének szinte „megváltást” jelent az új szakasz – írja a Bama.

Mérföldkő! Megindult a forgalom az M6-os befejező szakszán is, ami összeköti a Dunát és az Adriát. Történelmi pillanat ez a horvátoknak és a magyaroknak is.
Az ünnepi átadó pillanatai, kedden már megindult a forgalom az M6-os autópályán.
Fotó: Löffler Péter

Hargitai János országgyűlési képviselő videóüzenetben beszélt a mérföldkőről.

M6-os autópálya: Videó a történelmi pillanatról  

Társlapunk természetesen ott volt a helyszínen, amikor az M6-os autópálya hivatalosan is kedd reggel a horvátországi A5-ös pályához csatlakozott. Mindez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy összekapcsolták a magyar és horvát „vérkeringést". Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn arról beszélt, az M6 és az A5 találkozása egy régi és mély seb begyógyulása.

 Az M6-os autópálya átadása nem csak a Baranya vármegyeieknek, de az egész országnak ünnep. Fejér vármegyéből is számos család választja nyáron pihenésül Horvátországot, innentől szabad az út!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu