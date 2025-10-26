Töklámpások bújtak el Dégen – Igazi közösségi élmény volt a keresés

Húsvétkor indult útjára Kiss Krisztiánék kezdeményezése, amikor az asztalosmester 25 darab fanyulat készített, majd azokat párjával közösen elrejtették Dég utcáin. A cél az volt, hogy a díszeket egy-egy helyi család ünnepét tegyék szebbé. Nemcsak dekorációként, de a keresés programjával is. Krisztián akkor úgy nyilatkozott, ha sikeres lesz az akció, szívesen folytatják majd.

Forrás: Kiss Krisztián

– Nagyon jó visszajelzés volt amikor a nyuszikat tettük ki, jó volt látni hogy nagyon sokan sétáltak a faluban gyerekekkel pont ezért – mondta a Feol-nak Krisztián. A rengeteg pozitív visszajelzés pedig megtette hatását, amiből megszületett a következő ötlet: halloweeni tökvadászat. Az asztalosmesternek egy napi munkájába került, hogy elkészítse azt a 15 darab fából készült, világító töklámpást, amit aztán október 24-én elrejtettek a település különböző pontjain.

Krisztián beszámolója szerint pedig ez az akció is nagy sikerrel zárult. – Az eddigi visszajelzések nagyon jók, nagyon sok emberrel találkoztunk akik keresték a töklámpásokat – mondta az asztalosmester.