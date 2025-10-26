49 perce
Töklámpások fénye borította be a Bartók Béla teret (galéria, videó)
Október utolsó vasárnapján ismét töklámpások borították narancssárgába a Bartók Béla teret a VI. Fehérvári Töklámpás Fesztiválon. A térre érkezők kihelyezték a könyvtár előtti lépcsőre saját töklámpásaikat, hogy aztán azokat mindenki megcsodálhassa.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Október utolsó vasárnapján ismét narancssárga fénybe öltözött a Bartók Béla tér Székesfehérváron. A VI. Fehérvári Töklámpás Fesztivál minden korosztály kedvence, hiszen közös alkotásra, sétára, beszélgetésre és rengeteg mosolyra ad lehetőséget minden évben.
Töklámpások az éjszakában
Délután öt órakor már egymás mellett sorakoztak a szépen faragott tökök, kis készítőik és szüleik pedig örömmel nézték a bennük pislákoló fényeket. A macska, szellem és sok más formát öltött töklámpások büszkén világítottak az éjszakában, s türelmesen várták, hogy kis gazdáik melléjük guggolva fényképezkedjenek velük.
(Galéria a képre kattintva!)
Töklámpások fénye borította be a Bartók Béla teretFotók: Fehér Gábor / FMH
A térre kilátogatók megcsodálhatták egymás kreatív alkotásait, közös fotókat készíthettek és baráti beszélgetésekkel tölthették a kora estét. Este hét órakor aztán a töklámpások és készítőik elindultak hazafelé, hogy otthon világítsanak tovább egészen Halloweenig. S bár a fények elhalványultak, de az élmény sokáig velünk marad.
