Töklámpások fénye borította be a Bartók Béla teret (galéria, videó)

Október utolsó vasárnapján ismét narancssárga fénybe öltözött a Bartók Béla tér Székesfehérváron. A VI. Fehérvári Töklámpás Fesztivál minden korosztály kedvence, hiszen közös alkotásra, sétára, beszélgetésre és rengeteg mosolyra ad lehetőséget minden évben.

Töklámpás fesztivál Székesfehérváron.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Töklámpások az éjszakában

Délután öt órakor már egymás mellett sorakoztak a szépen faragott tökök, kis készítőik és szüleik pedig örömmel nézték a bennük pislákoló fényeket. A macska, szellem és sok más formát öltött töklámpások büszkén világítottak az éjszakában, s türelmesen várták, hogy kis gazdáik melléjük guggolva fényképezkedjenek velük.

(Galéria a képre kattintva!)