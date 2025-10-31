október 31., péntek

Évszázados história

38 perce

Hátborzongató történet az egykor élt Tokaji Rebekáról, az elátkozott enyingi lányról

Hosszú évszázadokon át beszélték, hogy Enyingen éjjelente hátborzongató női sírást halottak az ottaniak: Rebeka sírását. Halloween alkalmából elhoztunk egy hátborzongató történetet, melynek középpontjában egy fiatal lány, Tokaji Rebeka áll, akit sokan a nős férfiak csábítójának tartottak.

Feol.hu

A történet szerint élt valamikor az 1700-as években egy Tokaji Rebeka névre keresztelt fiatal lány Enyingen, aki az akkori református lelkészének, Tokaji Pál esperesnek volt a lánya. A helyi elbeszélések szerint Rebeka gyönyörű volt és ezt ő maga is tudta, bájait pedig nem félt használni, főként a nős férfiak körében. Ám ezt a férjezett asszonyok nem nézték jó szemmel és úgy tartották, hogy mindenféle átokkal és bűbájjal sújtották a fiatal lányt, aki végül borzalmas kínok között meghalt. 

Tokaji Rebeka
Tokaji Rebeka a nős férfiak csábítója vagy csak egy fiatal lány, akit elvitt egy betegség?
Fotó: FMH-archív

Az eltemethetetlen koporsó és a különös szellem

Ezzel azonban még nem ért véget Tokaji Rebeka története, sőt! A bosszús asszonyok átkai a túlvilágon is elérték őt: koporsóját a föld kivetette magából és ez így ment minden alkalommal, amikor megpróbálták visszatemetni. Egyes pletykák szerint a megcsalt feleségek ásták ki folyamatosan Rebeka sírját, hogy még holtában se legyen nyugta azért, amit velük tett. A sikertelen próbálkozások után a falusiak úgy döntöttek, hogy kőbe zárják a koporsót és a föld felszínén hagyják nyugodni.

A legenda úgy ér véget, hogy a lány azóta is minden éjjel megjelenik saját sírjánál és az elhagyott szeretője után zokog.

Tokaji Rebeka sírja és az igazság

Ma már e történetet Enyingen sokkal inkább tartják rémmesének, mintsem valós eseményeken alapuló szóbeszédnek. Ezt igazolja az is, hogy korábban már utánajártunk Tokaji Rebeka esetének és kiderítettük, hogy a katolikus temetőben nem kőkoporsó található, hanem egy koporsó alakú mészkőoszlop, ami a lány síremlékének egy darabja. Rebekát halálát követően abba a református temetőbe temették, ami később az enyészeté lett és ami a jóval később épült katolikus templom helyén volt korábban.

Azt is megtudtuk, hogy a lány édesapja valóban lelkészként szolgált a településen és amikor elhunyt, lánya mellé temették, közös síremléküket a katolikus temetőben fektették le, ami azóta is ott hever. A mára elkopott felirat szerint Tokaji Rebeka 15 évet élt és sokkal valószínűbb, hogy egy betegség vitte el, mintsem valamilyen átok.

 

 

