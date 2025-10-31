38 perce
Hátborzongató történet az egykor élt Tokaji Rebekáról, az elátkozott enyingi lányról
Hosszú évszázadokon át beszélték, hogy Enyingen éjjelente hátborzongató női sírást halottak az ottaniak: Rebeka sírását. Halloween alkalmából elhoztunk egy hátborzongató történetet, melynek középpontjában egy fiatal lány, Tokaji Rebeka áll, akit sokan a nős férfiak csábítójának tartottak.
A történet szerint élt valamikor az 1700-as években egy Tokaji Rebeka névre keresztelt fiatal lány Enyingen, aki az akkori református lelkészének, Tokaji Pál esperesnek volt a lánya. A helyi elbeszélések szerint Rebeka gyönyörű volt és ezt ő maga is tudta, bájait pedig nem félt használni, főként a nős férfiak körében. Ám ezt a férjezett asszonyok nem nézték jó szemmel és úgy tartották, hogy mindenféle átokkal és bűbájjal sújtották a fiatal lányt, aki végül borzalmas kínok között meghalt.
Az eltemethetetlen koporsó és a különös szellem
Ezzel azonban még nem ért véget Tokaji Rebeka története, sőt! A bosszús asszonyok átkai a túlvilágon is elérték őt: koporsóját a föld kivetette magából és ez így ment minden alkalommal, amikor megpróbálták visszatemetni. Egyes pletykák szerint a megcsalt feleségek ásták ki folyamatosan Rebeka sírját, hogy még holtában se legyen nyugta azért, amit velük tett. A sikertelen próbálkozások után a falusiak úgy döntöttek, hogy kőbe zárják a koporsót és a föld felszínén hagyják nyugodni.
A legenda úgy ér véget, hogy a lány azóta is minden éjjel megjelenik saját sírjánál és az elhagyott szeretője után zokog.
Tokaji Rebeka sírja és az igazság
Ma már e történetet Enyingen sokkal inkább tartják rémmesének, mintsem valós eseményeken alapuló szóbeszédnek. Ezt igazolja az is, hogy korábban már utánajártunk Tokaji Rebeka esetének és kiderítettük, hogy a katolikus temetőben nem kőkoporsó található, hanem egy koporsó alakú mészkőoszlop, ami a lány síremlékének egy darabja. Rebekát halálát követően abba a református temetőbe temették, ami később az enyészeté lett és ami a jóval később épült katolikus templom helyén volt korábban.
Azt is megtudtuk, hogy a lány édesapja valóban lelkészként szolgált a településen és amikor elhunyt, lánya mellé temették, közös síremléküket a katolikus temetőben fektették le, ami azóta is ott hever. A mára elkopott felirat szerint Tokaji Rebeka 15 évet élt és sokkal valószínűbb, hogy egy betegség vitte el, mintsem valamilyen átok.
