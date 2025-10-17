Tökös napra érkeztek a gyerekeket a fehérvári piacon

Ha ősz, akkor tök, és ha tök, akkor irány a piac! Különleges napra ébredt péntek reggel a székesfehérvári városi piac, hiszen ezúttal nemcsak az idősebb korosztály lepte el a piacteret. Fiatal, kíváncsi tekintetek pásztázták az árusok standjait, majd a szépen sorakozó hatalmas helloweeni tököket, amelyek már csak arra vártak, hogy az ügyes gyermekkezek megformázzák őket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér vármegyei szervezete és Székesfehérvár Városgondnoksága közös szervezésében megvalósuló program célja a hazai termékek népszerűsítése, valamint a termelők és fogyasztók közötti kapcsolat erősítése, így ennek részeként kívánták felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak a felnőtteké a piac.

Tökös hangulat volt a piacon

Fotó: Nagy Nobert / Fejér Megyei Hírlap

A piac múltja, jelen és jövője

Piacra járni régen tökéletesen megszokott dolog volt, ám a szupermarketek megjelenésével már kevésbé divatosak, a piacozók köre is átalakult. Talán senki sem tartja megszokott látványnak a piacozó fiatalokat, akik már másban szocializálódnak, így jó eséllyel el sem jutnak a piacra. Azonban tény, hogy a hazai termékek jelentős része nemcsak a nagyvállalkozóktól kerül a fogyasztók asztalára, a kisvállalkozók, helyi termelők termékei jobbára a piacokon lelhetők fel, nem pedig a nagyáruházakban. Éppen ezért rendkívül fontos becsábítani a fiatalokat is a piacra, megismertetni őket annak világával és így a hazai termékekkel.