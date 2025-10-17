1 órája
Tökös napra érkeztek a gyerekeket a fehérvári piacon
TÖK jó napra várta a gyerekeket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér vármegyei szervezete és Székesfehérvár Városgondnoksága a székesfehérvári városi piacra. A gyermekek a sütőtökkóstolás, tökfestés és egyéb tökös ételek és programok mellett hasznos tudnivalókkal gazdagodtak a tökről, amelynek mint kiderült, számtalan arca van.
Ha ősz, akkor tök, és ha tök, akkor irány a piac! Különleges napra ébredt péntek reggel a székesfehérvári városi piac, hiszen ezúttal nemcsak az idősebb korosztály lepte el a piacteret. Fiatal, kíváncsi tekintetek pásztázták az árusok standjait, majd a szépen sorakozó hatalmas helloweeni tököket, amelyek már csak arra vártak, hogy az ügyes gyermekkezek megformázzák őket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér vármegyei szervezete és Székesfehérvár Városgondnoksága közös szervezésében megvalósuló program célja a hazai termékek népszerűsítése, valamint a termelők és fogyasztók közötti kapcsolat erősítése, így ennek részeként kívánták felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak a felnőtteké a piac.
A piac múltja, jelen és jövője
Piacra járni régen tökéletesen megszokott dolog volt, ám a szupermarketek megjelenésével már kevésbé divatosak, a piacozók köre is átalakult. Talán senki sem tartja megszokott látványnak a piacozó fiatalokat, akik már másban szocializálódnak, így jó eséllyel el sem jutnak a piacra. Azonban tény, hogy a hazai termékek jelentős része nemcsak a nagyvállalkozóktól kerül a fogyasztók asztalára, a kisvállalkozók, helyi termelők termékei jobbára a piacokon lelhetők fel, nem pedig a nagyáruházakban. Éppen ezért rendkívül fontos becsábítani a fiatalokat is a piacra, megismertetni őket annak világával és így a hazai termékekkel.
Tökös nap a fehérvári piaconFotók: Nagy Norbert - FMH
Tökös hangulat a piacon
Péntek reggel Varga Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér vármegyei szervezetének elnöke fogadta a tökös programra érkező gyermekeket és kísérőiket a piacon, s rögvest egy játékos kvízre invitálta a fiatalokat, akik így a sütőtökről tudhattak meg érdekességeket. Ám a gyermekek figyelme a lexikális tudásról hamar a gyakorlat felé terelődött, hiszen oly hívogatóan sorakoztak ott a hatalmas helloweeni tökök, hogy szinte ordított róluk: végy kezedbe és alkoss! Nem is kellett kétszer mondani a gyerekeknek, egymás után alakultak át a gyermekkezek között a tökök, amelyek így egészen mókás fizimiskát öltöttek. Míg az egyik asztalnál készültek a tökök, addig egy másiknál tökös színező és kvíz várta a gyerekeket, akik jobbára inkább a palacsinta és egyéb tötös sütemények és ételek felé vették az irányt. A jó ízű majszolás látványa pedig mindenkit biztosított afelöl, hogy az irány jó!