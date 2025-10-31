54 perce
Tizenhét település jubileumi ünnepe Fornapusztán
Vértessomló, Csókakő, Tatabánya, Csákberény, Pusztavám és Pátka, valamint még számos település táncosai, zenészei, versmondói ünnepeltek együtt pénteken a Csákvár melletti Fornapusztán, a Vértesi Natúrpark bázisán abból az alkalomból, hogy Magyarország első hivatalosan kihirdetett natúrparkjának települései és a Pro Vértes Közalapítvány húsz évvel ezelőtt, egészen pontosan 2005. október 27-én kapta meg a Vértesi Natúrpark cím adományozó okiratát. A jubileumi alkalomból születésnapi tortát is felvágtak a találkozó résztvevői a gyönyörű környezetben. Az eltelt évtizedek kétségtelenül összefonódtak Viszló Levente nevével, aki házigazdaként fogadta a vendégeket.
Fotó: NAGY NORBERT
– Emlékszik az első gondolatra, amikor megfogalmazódott önben a park létesítésének terve?
– Az lényegesen korábbi, mint húsz év, sokkal inkább harminckettő – emlékezett vissza Viszló Levente, a Vértesi Natúrpark igazgatója. – És nem is annyira gondolat volt, hiszen egy dokumentum született 1993. augusztus 20-án, az volt a Vértesi Natúrpark csírája, akkor hozta létre hat önkormányzat Magyarország legnagyobb méretű helyi védett területét. Aztán idővel az a kezdeményezés teljesedett ki két megye tizenhét vértesi településének intézményesített kapcsolatával Tatabányától Mórig, Csákvártól Bokodig. Egy fontos jogszabályt is mi tiportunk ki, amit 2004-ben sikerült belobbizni a természetvédelmi törvénybe, majd egy év múlva, 2005-ben vált Magyarország első hivatalos formájában kihirdetett natúrparkjává a Vértesi Natúrpark, és azóta is töretlen az együttműködés közöttünk.
– A fejlődés is folyamatos volt?
– A legfontosabb alapkő az, hogy a tizenhét érintett település e hosszú idő alatt soha semmin nem veszett össze. Hullámok ugyan mutatkoztak a részvétel intenzitásában, abban, hogy mikor melyik település mennyire vett részt a tevékenységben, összességében azonban a fejlődés kezdetektől fogva töretlen. Sok kisebb és nagyobb, szép közös program, eredmény született, ilyenek fémjelzik ezt a húsz esztendőt. Semmit sem hagytunk abba, amit elkezdtünk, például 2004-től rendezünk natúrparki szemétgyűjtést, de már 1995 óta létezik olyan oktatás, ismeretterjesztés, amely az óvodáktól, az iskolákon át az egyetemekig zajlik: éppen minap, egy héttel ezelőtt nyerte meg a vértesi csapat az országos natúrparki vetélkedőt. Sokszínűség jellemez minket, amely ma is látszik, hiszen ez a natúrparki élet alapja.
– A neve az évtizedek során összefonódott az itteni tevékenységgel. Az elmúlt hosszú időszakot személyes sikerének is tartja?
– Igen, így érzem. Személyes szerencsémként élem meg mindazt, ami történt velünk, hiszen ezek a feladatok örömet jelentenek, életcélommá váltak. Akinek ilyen jut, az tekintse adományként az életében. Érdekes részletként említhetem, hogy létrejött a Natúrparki Tanács, amely tulajdonképpen egy klub, hiszen minden egyes önkormányzati választás után nálunk találkoznak először a megválasztott polgármesterek. Tehát létezik egy fórum, ahol a résztvevők kicserélhetik egymás között a gondolataikat, megbeszélhetik a felvetődő problémákra adandó válaszokat. Amolyan konzultációs klubbá alakult át a tanács működése. Alulról jövő kezdeményezésként a legnagyobb feladatunk az, hogy a Vértesi Natúrpark klímastratégiájával kapcsolatban lépéseket tegyünk. Ne mondhassák az utódaink, hogy nem tettünk semmit, amikor nyilvánvaló, milyen új kihívásokkal kell szembe néznünk. Évek óta gyűjtögetjük az alapinformációkat és társadalmi egyeztetéseket végeztünk az érintett településeken, ezek eredményeit pedig adatlapokon rögzítettük: több mint ezer vélemény érkezett hozzánk a problémákkal kapcsolatban. Elképzeléseink szerint az erdészeti, vízgazdálkodási és térségfejlesztési feladatokat össze kell hangolni, és ennek rakjuk le most közösen az alapjait. Persze ez jóval mélyebb gond, mint ahogyan arról én most beszélni tudtam.
Tizenhét település jubileumi ünnepe FornapusztánFotók: Nagy Norbert / FMH
– Valóban nem kerülhetjük ki az ünnepi alkalom ellenére sem, hogy szóljunk a kihívásokról, hiszen tudjuk, a Velencei-tó felől indulva a Vértesig minden, mindennel összefügg. Ezek sorában ön szerint melyik a legfontosabb?
– Természetesen tudom, hogy minden hozzám hasonló térségi ember el tudja mondani, miért az ő térsége a legfontosabb. Azonban létezik egy objektív ok, amiért a Vértes borzasztó mértékben kitett a klímaváltozás hatásainak. Ez pedig az, hogy az itteni erdők 600 milliméter körüli csapadékot kaptak sok száz, de lehet, hogy ezer éve, ez pedig az erdőállomány kialakulásának az alsó határa. Amennyiben a csapadék mennyisége tartósan e mértéknek alatta marad, azzal a vértesi erdőállomány fennmaradásának esélye kérdőjeleződik meg. Felszíni vizekben nagyon szegény a Vértes, a csapadék függőlegesen beszivárog a dolomit kőzetbe, és így a hegy belsejében komoly karsztvízkincs helyezkedik el. Azt az örömteli hírt 2010-ben tapasztaltuk meg, hogy a bauxit- és szénbányászat után ismét visszatértek a hegylábi források, de ismét azzal kell szembesülnünk, hogy a karsztvízkincset elvezetik Ács és Komárom felé. Tehát bőségesen akad tennivalónk, és vannak olyan új kihívások, amelyekkel csak közösen tudunk megbirkózni. Három hasonló tája létezik Magyarországnak: a Keszthelyi-hegység, Aggtelek és a Vértes, ezeken él olyan természetesnek tekinthető zárt erdőállomány, amely ennyire érzékeny. Amelyekre borzasztóan kell vigyázni, hogy ne égjen le, ne menjen tönkre, mert az újbóli erdőtelepítés feltételrendszere nem áll rendelkezésükre. Ebben a kérdésben próbálunk összhangot teremteni.
– Tudunk arról, mennyire kegyetlen harcok helyszíne volt a Vértes, sokan erőn felül igyekeznek feltárni a múltat és őrzik katonai hagyományainkat. Önök milyen eredményeket értek el ezen a területen?
– Borzasztó fontosnak számított a Vértesi Natúrpark életében, hogy az összes ezzel kapcsolatos tudást összegyűjtöttük: ez több évtizedes munka eredménye volt. Több mint háromezer oldalas publikációnk és mintegy 15 ezer fényképünk van. Ennek alapján jelent meg 2019-ben már második alkalommal egy kétkötetes Vértes-monográfia, és ebben tulajdonképpen először sikerült tudományos precizítással, adatszerűen feldolgozni a második világháborús harcok történetét. A gyűjtés eredményeként elhelyeztünk Mindszentpusztán egy olyan fényképet, amely a vértesi huszárokat ábrázolja. Utána kaptam egy üzenetet, amelyben jelentkezett egy világháborúban elesett főhadnagy családja: kérték a felvétel eredetijét, mert az volt a nagypapáról az utolsó kép, amely így előkerült. Sok hasonló eset történt. Úgy gondolom, a Vértes múltja ilyen szempontból nagyon jól feldolgozott, ám sajnálatos, hogy a második világháborús három hónap mennyire borzasztó emlékeket hagyott hátra. Van tehát még mit kutatniuk részben a történészeknek, részben pedig a tűzszerészeknek.
Magyarország első hivatalosan kihirdetett natúrparkjának települései és a Pro Vértes Közalapítvány 2005. október 27-én vehették át a Vértesi Natúrpark cím adományozó okiratát Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi minisztertől. A Vértes térségének települési önkormányzatai – a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány kezdeményezésére – a társadalmi összefogásban ismerték fel a hosszú távon fenntartható, természeti és kulturális értékeken alapuló fejlesztés lehetőségét. Az ezzel összhangban álló első szándéknyilatkozatot 1993-ban írták alá, mely alapján hazánk legnagyobb helyi védettségű természetvédelmi területét hozták létre a Vértesi Tájvédelmi Körzet kiegészítéseként, Észak-Vértesi Természetvédelmi Terület néven. Ez lett később az egész Vértesre és Zámolyi-medencére kiterjedő, valamennyi önkormányzatot és nagyobb földtulajdonost, kezelőt egyesítő együttműködés alapja, a Vértesi Natúrpark csírája. Területe 17 településen 35 ezer 838 hektár, lakossága meghaladja a 130 ezer főt. Települései: Bodmér, Bokod, Csákberény, Csákvár, Csókakő, Gánt, Mór, Oroszlány, Pátka, Pusztavám, Szár, Szárliget, Tatabánya, Várgesztes, Vértesboglár, Vértessomló, Zámoly.