Tizenhét település jubileumi ünnepe Fornapusztán

– Emlékszik az első gondolatra, amikor megfogalmazódott önben a park létesítésének terve?



– Az lényegesen korábbi, mint húsz év, sokkal inkább harminckettő – emlékezett vissza Viszló Levente, a Vértesi Natúrpark igazgatója. – És nem is annyira gondolat volt, hiszen egy dokumentum született 1993. augusztus 20-án, az volt a Vértesi Natúrpark csírája, akkor hozta létre hat önkormányzat Magyarország legnagyobb méretű helyi védett területét. Aztán idővel az a kezdeményezés teljesedett ki két megye tizenhét vértesi településének intézményesített kapcsolatával Tatabányától Mórig, Csákvártól Bokodig. Egy fontos jogszabályt is mi tiportunk ki, amit 2004-ben sikerült belobbizni a természetvédelmi törvénybe, majd egy év múlva, 2005-ben vált Magyarország első hivatalos formájában kihirdetett natúrparkjává a Vértesi Natúrpark, és azóta is töretlen az együttműködés közöttünk.



– A fejlődés is folyamatos volt?



– A legfontosabb alapkő az, hogy a tizenhét érintett település e hosszú idő alatt soha semmin nem veszett össze. Hullámok ugyan mutatkoztak a részvétel intenzitásában, abban, hogy mikor melyik település mennyire vett részt a tevékenységben, összességében azonban a fejlődés kezdetektől fogva töretlen. Sok kisebb és nagyobb, szép közös program, eredmény született, ilyenek fémjelzik ezt a húsz esztendőt. Semmit sem hagytunk abba, amit elkezdtünk, például 2004-től rendezünk natúrparki szemétgyűjtést, de már 1995 óta létezik olyan oktatás, ismeretterjesztés, amely az óvodáktól, az iskolákon át az egyetemekig zajlik: éppen minap, egy héttel ezelőtt nyerte meg a vértesi csapat az országos natúrparki vetélkedőt. Sokszínűség jellemez minket, amely ma is látszik, hiszen ez a natúrparki élet alapja.



– A neve az évtizedek során összefonódott az itteni tevékenységgel. Az elmúlt hosszú időszakot személyes sikerének is tartja?



– Igen, így érzem. Személyes szerencsémként élem meg mindazt, ami történt velünk, hiszen ezek a feladatok örömet jelentenek, életcélommá váltak. Akinek ilyen jut, az tekintse adományként az életében. Érdekes részletként említhetem, hogy létrejött a Natúrparki Tanács, amely tulajdonképpen egy klub, hiszen minden egyes önkormányzati választás után nálunk találkoznak először a megválasztott polgármesterek. Tehát létezik egy fórum, ahol a résztvevők kicserélhetik egymás között a gondolataikat, megbeszélhetik a felvetődő problémákra adandó válaszokat. Amolyan konzultációs klubbá alakult át a tanács működése. Alulról jövő kezdeményezésként a legnagyobb feladatunk az, hogy a Vértesi Natúrpark klímastratégiájával kapcsolatban lépéseket tegyünk. Ne mondhassák az utódaink, hogy nem tettünk semmit, amikor nyilvánvaló, milyen új kihívásokkal kell szembe néznünk. Évek óta gyűjtögetjük az alapinformációkat és társadalmi egyeztetéseket végeztünk az érintett településeken, ezek eredményeit pedig adatlapokon rögzítettük: több mint ezer vélemény érkezett hozzánk a problémákkal kapcsolatban. Elképzeléseink szerint az erdészeti, vízgazdálkodási és térségfejlesztési feladatokat össze kell hangolni, és ennek rakjuk le most közösen az alapjait. Persze ez jóval mélyebb gond, mint ahogyan arról én most beszélni tudtam.