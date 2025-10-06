október 6., hétfő

2026-os országgyűlési választás

1 órája

A DK beelőzte a Tisza Pártot

Demokratikus Koalíció DK Tisza Párt Dobrev Klára kongresszus választás Magyar Péter

Elkezdődött a „Gyurcsány-mentes” korszak a Demokratikus Koalíciónál (DK). Az elnöki széket még nyár előtt Dobrev Klára vette át, aki a hétvégén tartott jelöltbemutató kongresszuson máris hatalmas fordulatszámon pörgette fel a kormányváltás vízióját, miközben a szintén kormányzásra vágyó Tisza Pártot kritizálta.

Feol.hu

Jelöltbemutató kongresszust tartott a hétvégén a Demokratikus Koalíciónál (DK), melynek keretében mind a 106 országgyűlési képviselőjelöltet bemutatták, ezzel jelezve, hogy készen állnak a 2026-os országgyűlési választásokra. Mindez pedig kontrasztban áll az egyik új szereplővel, a Tisza Párttal, melynek vezetője, Magyar Péter az ígérgetések ellenére még mindig nem mutatta be jelöltjeit. Ezt jegyezte meg beszédében Dobrev Klára is, aki bár nem említette nevén a Tiszát, de a „rejtőzködés stratégiája" alatt burkoltan a Tisza Párt szerevezetlenségére utalhatott. Dobrev Klára hangsúlyozta, hogy a valódi változáshoz szükség van a DK győzelmére is. A közvélemény-kutatási adatok jelenleg a DK-t 5% körül mérik, így a nagy kérdés jelenleg az, hogy sikerül-e a pártnak bejutnia immáron Gyurcsány Ferenc nélkül a Parlamentbe a 2026-os országgyűlési választásokon, amelyet várhatóan áprilisban tartanak.

Dobrev Klára bemutatta a Demokratikus Koalíció (DK) mind a 106 országgyűlési képviselőjelöltjét, miközben a Tisza Párt az ígéretek ellenére továbbra sem.
A Tisza Párttal ellentétben a DK bemutatta országgyűlési képviselőjelöltjeit.
Fotó: Magyar Nemzet

​A DK beelőzte a Tisza pártot, íme a Fejér vármegyei jelöltjeinek listája

​Fejér vármegyében is ismert nevekkel vág neki a DK a választásoknak:

​Fejér megye 1. vk. (Székesfehérvár és környéke): Földi Judit
​Fejér megye 2. vk. (Mórtól Székesfehérvárig): Strasszer József
​Fejér megye 3. vk. (Bicskétől Felcsúton át Gárdonyig): Kertész Éva
​Fejér megye 4. vk. (Dunaújvárostól Ercsiig): Szabó Zsolt
​Fejér megye 5. vk. (Sárbogárdtól Enyingig): Mezei Zsolt​

 

