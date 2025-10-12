Tetoválás mesterfokon, akár három dimenzióban is

Egy rendkívül érdekes személy mutat be a duol.hu. A Mezőfalván élő Klics Bence nem örökölt rajz tehetséget, és középiskolás koráig szinte untatta még a rajzóra is. Aztán egy ismerősnek köszönhetően jött az életébe a tetoválás, és annak ellenére, hogy kezdetben remegett a keze, ma már több díjat is kapott a tetováló versenyeken, még Amerikában is.

Nemzetközi szinten is elismert tetováló

Klics Bence mezőfalvi fiatalember nem tanult rajzolni. A családban sem volt festő, vagy bármiféle művész hajlamú, de főleg nem tetováló. Egyszerűen csak kedvet kapott az alkotáshoz, és onnantól kezdve a tetoválás az élete. Emberi bőrre „karcolt” képei, figurái nemzetközi szinten is kivívták az elismerést.

– Tök mindegy mennyit gyakorlunk, az élő bőrrel mindig van lámpaláz és borzasztó nagy az adrenalin – fogalmazott Klics Bence a duol.hu-nak adott interjújában, amiből az is kiderül, hogy hogyan indult el ezen az úton, illetve hogy milyen díjakat kapott Amerikában?

Tíz díjat söpört be Amerikában

Hivatalosan tíz díjat, de én csak kilencet számolok az egyik kategória miatt. Nem mindegy, mivel lépsz színpadra. Fekete-fehér, színes, realisztikus, és számos alkategória alkotja a versenyt. Ezen kívül van egy fő kategória, ami a napi legjobbat jelenti. Ezt 1-5-ig díjazzák, illetve van még egy ennél magasabb szint, ez pedig a hétvége legjobbja. Tehát ilyenformán oszlik fel kategóriákra a verseny. A mostani megmérettetésen sikerült elhozni az ötödik helyezést a legjobb hétvégiből, továbbá a legjobb napi értékelésből hármat. A lényeg az, hogy összesítve hoztam el öt első helyet, egy ötödiket, illetve három másodikat és egy harmadikat. Ezek alkategóriák voltak. A fő kategóriában az ötödiket értem el – mondja a díjazott, aki a tetováló szakmával kapcsolatban üzent azoknak, akiket érdekel a tetoválás készítése, az élő bőrre való festés.

A tetoválás tanulásához kell az alázat

– A legfontosabb a nagy alázat. Én nem tanultam rajzolni, festeni, nem voltam képzőművészetin de még csak egy középiskolai rajzoktatáson is úgy ültem, hogy inkább csak aludtam. Persze jó, ha van alapképzés, de nem feltétlenül erre kell fókuszálni, hogy jaj, nincs rajzos hátterem. Az alázat a lényeg. Hangsúlyozom, nem fog menni rögtön! Borzasztóan nehéz új technikákat tanulni. Nem áll rá az ember agya. Amennyiben oda tudunk ülni minden nap, akkor menni fog. Tanulni, tanulni! Nem a könyvet bújni, mert ez nem az a szakma – fogalmazott Klics Bence.