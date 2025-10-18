október 18., szombat

Régi álom vált valóra!

1 órája

Új termelői piac nyitotta meg kapuit a hétvégén! (Videó és Galéria)

Címkék#sárosdi piac#Dunkl Gergely#rendezvény

Több évtizedes álom teljesült október 18-án Sárosdon, ahol ünnepélyes keretek között átadták a település új, modern termelői piacát. A sárosdi termelői piac nemcsak a helyi gazdák és kézművesek számára jelent új lehetőséget, hanem a közösségi életet is erősíti a településen.

Bokányi Zsolt
Új termelői piac nyitotta meg kapuit a hétvégén! (Videó és Galéria)

Dunkl Gergely polgármester örömmel mutat az új piac feliratára!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Szombaton délután ünnepélyes hangulatban adták át a sárosdi termelői piacot, amelynek megvalósítása hosszú évek óta dédelgetett vágy volt a település lakói és vezetése számára. Bár az időjárás hideg és szeles volt, ez sem tartotta vissza Sárosd közösségét: hihetetlenül sok érdeklődő és vásárló érkezett, hogy együtt ünnepeljék a település új büszkeségét.

Termelői piac
A Sárosdi Termelői Piac friss, helyi gyümölcsöket is kínál! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A megnyitó programját színes népzenei és néptánc-bemutató tette igazán különlegessé: kicsik és nagyok egyaránt a közönség elé léptek, a helyi népi kultúrát ápoló közösségek jóvoltából. Az esemény első felszólalója Dunkl Gergely polgármester volt, aki köszöntőjében kiemelte, hogy régi álom vált valóra a piac megnyitásával. Ezt követően Varga Gábor országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait, hangsúlyozva, hogy a fejlesztés a helyi gazdaság megerősítése mellett a közösség összetartását is szolgálja. Az ünnepségen részt vett Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője is.

A rendezvényen a jó szomszédi viszony és a baráti hangulat jegyében Csutiné Turi Ibolya, Sárkeresztúr polgármestere is képviseltette magát, és a Sárkeresztúri Hangyák Szociális Szövetkezet portékáit is bemutatta a sárosdi közönségnek, kedves gesztusként erősítve a két település kapcsolatát.

 Csutiné Turi Ibolya, Sárkeresztúr polgármestere a Sárkeresztúri Hangyák Szociális Szövetkezet portékáit hozta el az új piacra. Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Termelői piac és közösségi tér! 

Az új piac átadását követően térségi termelők, kézművesek és helyi vállalkozók mutatták be portékáikat: mézek, sajtok, pékáruk, gyümölcslevek és kézműves termékek sorakoztak a standokon. A látogatók kóstolhattak, vásárolhattak, és valóban „beleszagolhattak” a vidéki élet szépségeibe. 

Dancs Norbert, Dunkl Gergely és Varga Gábor vágták át az ünnepi szalagot! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A sárosdi termelői piac megnyitója egyszerre volt ünnep és közösségi élmény. A helyiek örömmel fogadták az új létesítményt, amely a jövőben rendszeres vásároknak, rendezvényeknek és közösségi eseményeknek ad majd otthont.

A sárosdi termelői piac megnyitója

Fotók: Bokányi Zsolt

 

 

