Mérgező anyag miatt visszahívták a népszerű teát

Érdemes lehet otthon átnézni a teáinkat, főleg azoknak nem árt egy gyors ellenőrzést ejteniük, akik kedvelik a különlegesebb teákat. A napokban ugyanis egy Argentínából származó Yerba Maté tea tételre termékvisszahívást rendeltek el, mivel abban a határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványt mutattak ki. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el – írja a baon.hu.

A termékvisszahívásban érintett tea

Forrás: NKFH

Termékvisszahívásban érintett termékek

A visszahívott tea a Yerba Maté Piporé Tradicional, amely 1 kilogrammos kiszerelésben kapható a boltokban.

Vonalkód: 7793750000019

LOT-szám: 0224

Származási ország: Argentína

Forgalmazó Magyarországon: Kamlesh Kft.

Visszahívás oka: Határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalom

Az NKFH szintén termékvisszahívást rendelt el egy külföldről származó fokhagymaszállítmányra is – írja a teol.hu. A vásárlókat arra kérik, hogy ne fogyasszák el azt, ha korábban megvásárolták.

Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr

Márka: Golden Lion

Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027

Lot szám: 20250446_011

A termék eredete: Kína

Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom