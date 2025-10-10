október 10., péntek

Mérgező anyag miatt visszahívták a népszerű teát

Határértéket meghaladó növényvédőszer-maradvány miatt termékvisszahívást rendeltek el egy népszerű teára. Szintén növényvédőszer-maradvány tartalom miatt hívtak vissza a forgalomból külföldről érkezett fokhagymát is. Mindkét termékre termékvisszahívást rendeltek el az illetékes szervek.

Forrás: Illusztráció / pexels.com

Érdemes lehet otthon átnézni a teáinkat, főleg azoknak nem árt egy gyors ellenőrzést ejteniük, akik kedvelik a különlegesebb teákat. A napokban ugyanis egy Argentínából származó Yerba Maté tea tételre termékvisszahívást rendeltek el, mivel abban a határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványt mutattak ki. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el – írja a baon.hu.

A termékvisszahívásban érintett tea
Termékvisszahívásban érintett termékek

A visszahívott tea a Yerba Maté Piporé Tradicional, amely 1 kilogrammos kiszerelésben kapható a boltokban. 

  • Vonalkód: 7793750000019
  • LOT-szám: 0224
  • Származási ország: Argentína
  • Forgalmazó Magyarországon: Kamlesh Kft.
  • Visszahívás oka: Határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalom

Az NKFH szintén termékvisszahívást rendelt el egy külföldről származó fokhagymaszállítmányra is – írja a teol.hu. A vásárlókat arra kérik, hogy ne fogyasszák el azt, ha korábban megvásárolták.

  • Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
  • Márka: Golden Lion
  • Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
  • Lot szám: 20250446_011
  • A termék eredete: Kína
  • Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
  • Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom
Forrás: NKFH

 

