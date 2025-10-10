2 órája
Mérgező anyag miatt visszahívták a népszerű teát
Határértéket meghaladó növényvédőszer-maradvány miatt termékvisszahívást rendeltek el egy népszerű teára. Szintén növényvédőszer-maradvány tartalom miatt hívtak vissza a forgalomból külföldről érkezett fokhagymát is. Mindkét termékre termékvisszahívást rendeltek el az illetékes szervek.
Forrás: Illusztráció / pexels.com
Érdemes lehet otthon átnézni a teáinkat, főleg azoknak nem árt egy gyors ellenőrzést ejteniük, akik kedvelik a különlegesebb teákat. A napokban ugyanis egy Argentínából származó Yerba Maté tea tételre termékvisszahívást rendeltek el, mivel abban a határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványt mutattak ki. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el – írja a baon.hu.
Termékvisszahívásban érintett termékek
A visszahívott tea a Yerba Maté Piporé Tradicional, amely 1 kilogrammos kiszerelésben kapható a boltokban.
- Vonalkód: 7793750000019
- LOT-szám: 0224
- Származási ország: Argentína
- Forgalmazó Magyarországon: Kamlesh Kft.
- Visszahívás oka: Határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalom
Az NKFH szintén termékvisszahívást rendelt el egy külföldről származó fokhagymaszállítmányra is – írja a teol.hu. A vásárlókat arra kérik, hogy ne fogyasszák el azt, ha korábban megvásárolták.
- Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
- Márka: Golden Lion
- Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
- Lot szám: 20250446_011
- A termék eredete: Kína
- Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
- Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom