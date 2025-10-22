1 órája
Ha ilyen lámpát vettél, azonnal vidd vissza! Felgyújthatja házat
Az elmúlt hetekben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) vizsgálatot indított a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpák piacán. A hatóság közleménye szerint a teszt eredménye mindenkit meglepett: a vizsgált 21 termék közül egyetlen lámpa sem felelt meg a biztonsági előírásoknak, termékvisszahívás mellett döntöttek, mindet ki kell vonni a forgalomból.
Az ellenőrzés során a hatóság munkatársai zseblámpákat, keresőlámpákat, fejlámpákat, kemping- és asztali lámpákat, valamint egy kerékpár hátsó lámpáját szerezték be hagyományos boltokból és népszerű webáruházakból. A laboratóriumi vizsgálatok során kiderült, hogy a gyártók gyakran nem ellenőrzik a lítiumion-akkumulátorok hőmérsékletét, pedig ez alapvető biztonsági követelmény, ezért termékvisszahívás lett belőle − derült ki az NKFH közleményéből. A veszélyes lámpákat elkezdték kivonni a forgalomból, mert tüzet okozhat.
Termékvisszahívás: mind a 21 tesztelt lámpa robbanásveszélyes
A kockázat komoly: ha az akkumulátor töltése a biztonságos hőmérsékleten kívül történik, a lámpa túlmelegedhet, kigyulladhat vagy akár fel is robbanhat. A laborban különösen azt nézték, hogy a töltő leáll-e veszélyes felmelegedés esetén, de egyetlen tesztelt termék sem teljesítette a kritériumokat.
A hatóság felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy különösen körültekintően válasszanak lámpát: érdemes megbízható forrásból vásárolni, kerülni az ismeretlen eredetű vagy gyanúsan olcsó termékeket. Az NKFH és a kormányhivatalok a jövőben is rendszeresen ellenőrzik a piacon elérhető termékeket, hogy a veszélyes lámpák ne juthassanak a vásárlókhoz.
