1 órája
Veszélyes lehet ez a saját márkás ásványvíz – ezt semmiképp se idd meg!
Újabb termékvisszahívás történt a hazai piacon: az Auchan Magyarország Kft. visszahívta az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelését. A termékvisszahívás oka, hogy az egyik belső, önellenőrzés keretében végzett vizsgálat mikrobiológiai eltérést mutatott ki a termékben, így annak fogyasztása kockázatot jelenthet a vásárlók számára.
A vállalat közleménye szerint a termékvisszahívás során az Auchan együttműködik a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH). A kifogásolt tételeket már kivonták a forgalomból, és megkezdték azok visszahívását a fogyasztóktól is. A hatóság nyomon követi a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött termékek további sorsát – legyen szó megsemmisítésről vagy elszállításról.
A termékvisszahívás az alábbi tételt érinti
Termék neve: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
Visszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelősség
A hatóság és az áruházlánc arra kéri a vásárlókat, hogy aki a fenti azonosítójú ásványvizet megvásárolta, az ne fogyassza el a terméket! A termékvisszahívás során a vásárlók a hibás palackokat bármely Auchan áruházban visszavihetik, ahol a termék árát visszatérítik - írja közleményében az NKFH.