Veszélyes lehet ez a saját márkás ásványvíz – ezt semmiképp se idd meg!

A vállalat közleménye szerint a termékvisszahívás során az Auchan együttműködik a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH). A kifogásolt tételeket már kivonták a forgalomból, és megkezdték azok visszahívását a fogyasztóktól is. A hatóság nyomon követi a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött termékek további sorsát – legyen szó megsemmisítésről vagy elszállításról.

Termékvisszahívás az Auchan üzleteiben: mutatjuk, milyen termék érintett!

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A termékvisszahívás az alábbi tételt érinti

Termék neve: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

Visszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelősség

A hatóság és az áruházlánc arra kéri a vásárlókat, hogy aki a fenti azonosítójú ásványvizet megvásárolta, az ne fogyassza el a terméket! A termékvisszahívás során a vásárlók a hibás palackokat bármely Auchan áruházban visszavihetik, ahol a termék árát visszatérítik - írja közleményében az NKFH.