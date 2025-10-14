október 14., kedd

Helyi közélet

13 órája

Teréz-napi nosztalgia szüreti bál

Címkék#Nem csak a 20 Éveseké a Világ ” Nyugdíjas Klub#Felsővárosi Közösségi Házban#mozgalom

Feol.hu

Harminc éves a „Nem csak a 20 éveseké a világ”- mozgalom. A székesfehérvári Felsővárosi Közösségi Házban (Havranek József utca 27.) hosszú évek óta jól működő „Nem csak a 20 Éveseké a Világ” Nyugdíjas Klub október 18-án 15 órától tartja meg a hagyományos Teréz-napi szüreti bálját. Zenél: Kovács Misi. Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a szőlőskertek királynője. Belépő: 1000 Forint/fő. Helyfoglalás érkezési sorrendben. Büfé: batyús bál formájában. Információ: Bognár Mária klubvezető. Telefon: 06-30-852-8617.

 

