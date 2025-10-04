54 perce
Székesfehérvárra érkezett a Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád
Székesfehérváron járt a Civil Összefogás Fórum országjáró Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád rendezvénye. Az álhírekkel szemben meghirdetett Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád belvárosi fórumán Törő Gábor országgyűlési képviselő és Németh Miklós Attila újságíró, a CÖF-CÖKA kuratóriumának tagja beszélt a politikai közhangulatról és a Székesfehérvár térségében megvalósult eddigi fejlesztésekről. A rendezvényen közreműködtek a Kormorán együttes művészei.
A Civil Összefogás Fórum-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) országjárásának célja a folyamatos álhírekkel való szembeszállás, a valós tényekkel való megismertetés. „A jelenlegi kormányzat az elmúlt tizenöt évben sikeresen szembeszállt a koronavírus-járvánnyal, az illegális migrációval, az ország kimaradt a mellette dúló háborúból, helyette megerősítette és bővítette a munkahelyeket, felújított kórházakat, rendelőket, iskolákat, óvodákat, közintézményeket. Nőtt a minimálbér, a reálbérek, miközben a rezsiköltségek nem emelkedtek. A világon egyedülálló családtámogatási rendszert dolgoztak ki (családi adókedvezmény, a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége, kedvező, 3 százalékos, 50 millió forintig felvehető Otthon Start hitel), óriási útépítések és egyéb beruházások zajlanak szerte az országban. Ezek a sikerek a lakosság és a polgári kormányzás együttműködésének közös gyümölcse” – hangzott el a CÖF-CÖKA Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád rendezvényén Székesfehérváron.
Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád Székesfehérváron
Németh Miklós Attila újságíró elsőként Székesfehérvár tisztaságát emelte ki, utalva arra, hogy a város rendeletben szabályozta, hogy a galambokat nem szabad etetni sem erkélyeken, sem köztereken. Mint mondta, sokan talán úgy gondolják, hogy ezzel a szabállyal korlátozták az ő életüket, de a közös élet arról szól, hogy ha valakik nem teljesítik a kötelességüket, akkor másoknak korlátozódnak a jogaik, és az együttélésünk szabályait aszerint kell alakítanunk, hogy mindannyian közösségben tudjunk élni.
Úgy érzem, kicsit szikrázik a levegő
– folytatta Németh Miklós Attila, utalva arra, hogy szerinte olyasmi zajlik most Magyarországon, mint a rendszerváltás idején, amikor megszűnt a politikai párbeszéd. „Elkezdtünk odamondogatni egymásnak, és az odamondogatás mindig indulatból fakad, az indulat pedig sosem engedi meg, hogy az érvekkel érintkezzen, s abból valami előremutató szülessen. Kétféleképpen lehet az embereket bizonytalanná tenni. Az egyik az, hogy nem adunk nekik információt, így nem tudnak semmiről. A másik az, hogy mindenfélét rájuk borítunk és az olyan szinten nyomja őket agyon, hogy nem tudnak belőle kimászni. Nem tudják eldönteni, melyek azok a gondolatok, hamis tények, amelyekkel nekik kell vagy nem kell foglalkozniuk. Csomó olyan dolog jön velünk szembe, amitől elfelejtjük, hogy jól is érezhetnénk magunkat. Azt mondják, hogy a választópolgárok hosszú memóriája sem terjed tovább fél évnél. Bár a választásokig még van idő, így lehet, túl korán van arra felhívni a saját figyelmünket, hogy próbáljunk meg végiggondolni mindent. Azt, hogy mi történt az elmúlt években, hol tartottunk tíz éve, hol tartottunk tizenöt éve”– mondta Németh Miklós Attila, kiemelve, hogy ma, aki akar, az talál munkát, el tud helyezkedni, s el tudja tartani a családját.
Meglátni a jót
Az egészségügyet illetően arról beszélt, hogy jelentősen emelkedtek az orvosok, kezdő orvosok bérei, de nincs elég háziorvos, a háziorvos-hálózatot majd valamilyen módon meg kell próbálni jobbá tenni, hogy sokféle kompetenciájuk legyen, csomó olyan dolgot el tudjanak végezni a rendelőben, amiért most sorszámot kell húzni a rendelőintézetben vagy a kórházban. „Az iskolákban sincs tulajdonképpen nagy gond. Az a baj, hogy a mi gyerekünket tanító tanítónéni nem egészen tökéletes. Így vagyunk a helyi plébánossal is, hogy a másik templomé jobban prédikál. Meg kellene próbálnunk azt, ami nekünk van a legjobb oldaláról, a legjobban befogadható oldalról megközelíteni. Ha megtalálnánk mindenben azt, ami jó és nem azt keresnénk mindenben, ami rossz, tehát ha folyamatosan elkezdjük keresni hogy minden területen a tökéleteset lássuk magunk körül, akkor egészen biztos, hogy egész életünkre elégedetlenek leszünk – zárta mondandóját Németh Miklós Attila, azt üzenve a fehérváriaknak, hogy beszélgessenek, ne csak chateljenek, e-mailezzenek, hanem álljanak szóba egymással az utcán is, és próbálják meg a saját értékeiket úgy képviselni, hogy a másik abból valamit el tudjon fogadni, csendes hangon, nem emelt hangon, szeretettel.
Folyamatos fejlődés Székesfehérváron
Törő Gábor országgyűlési képviselő Székesfehérvár fejlődéséről szólva elmondta, nehéz lenne felsorolni minden egyes fejlesztést az elmúlt évekből. 2010 körül a munkanélküliségről beszéltünk Székesfehérváron, napjainkban a város iparűzési adó bevétele mintegy 24 milliárd forintot tesz ki, nem véletlen, Szent István idejében Székesfehérvár volt a királyi székhely, napjainkban pedig Fejér megye kulturális, gazdasági központja. Mint mondta, valamennyi oktatási intézményben történtek felújítások, fejlesztések. Mindemellett a város számtalan lehetőséget kínál kulturális téren is, amelyek miatt távolabbról is érkeznek a városba látogatók.
Törő Gábor kiemelte a helyi önkormányzati képviselők munkájának jelentőségét, amely nagyban hozzájárul egy közösség formálásához, összetartásához. „Jövő évben választások lesznek. Egy nehéz választás lesz, valóban. Ha valaki ideáll a mikrofon elé, akkor vagy beszél a sajátjainak az eddigi eredményekről, elmondja, mi történt eddig, hova nyúlhatunk vissza a múltba és felvázoljuk a jövőt is. De a jövőt fel tudjuk úgy vázolni, hogy azért az úgynevezett ingadozó szavazók is meg tudják ítélni, hogy valóban mi jó nekik. Az a jó, ha van egy stabilitás - akár egy városban, itt Székesfehérváron, mert itt stabilitás van, akár Magyarországon, mert Magyarországon stabilitás van, ezt össze tudjuk vetni, Székesfehérvárt mondjuk Münchennel, Magyarországot Olaszországgal, Hollandiával, Németországgal [...], van egy biztonságérzetünk, egy olyan közérzet, amikor az ember sötétedés után is ki meri vinni a gyerekét az utcára, ne adj' Isten, elengedi egyedül a boltba (ez Németországban már nem történhet meg), és van egy másik, amit lebegtetnek itt előttünk, hogy nem tudjuk mi az, van, akinek mindegy, hogy ki az és az ország elindul egy olyan irányba, ami biztos, hogy a magyar embereknek nem jó. Biztos, hogy mi azt akarjuk, hogy 50-100 év múlva is magyarul beszéljünk. És véleményem szerint ha ezt mi nem mutatjuk be itt önöknek, egymásnak, hogy mit tettünk az elmúlt 15 évben és ezt a stabilitást hogyan tudjuk folytatni, akkor az ország rossz irányba fog haladni, mert nem tudjuk önöket meggyőzni, hogy valóban miért kell az, hogy tudjuk ezt a munkát folytatni” – fogalmazott Törő Gábor.
Frissen Fejérből
- Az állatok világnapját ünnepelték a Halesz parkban (képgalériával, videóval)
- Gőzfelhőben, kackiás bajuszú masinisztával futott be a nosztalgiavonat Székesfehérvárra (képgalériával, videóval)
- Több százan vettek részt a mellrák elleni sétán (képgalériával, videóval)
- Évfordulót ünnepel Cser-Palkovics András, üzent a fehérváriaknak
- Bírság járhat egy kerti tevékenységért