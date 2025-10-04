Székesfehérvárra érkezett a Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád

A Civil Összefogás Fórum-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) országjárásának célja a folyamatos álhírekkel való szembeszállás, a valós tényekkel való megismertetés. „A jelenlegi kormányzat az elmúlt tizenöt évben sikeresen szembeszállt a koronavírus-járvánnyal, az illegális migrációval, az ország kimaradt a mellette dúló háborúból, helyette megerősítette és bővítette a munkahelyeket, felújított kórházakat, rendelőket, iskolákat, óvodákat, közintézményeket. Nőtt a minimálbér, a reálbérek, miközben a rezsiköltségek nem emelkedtek. A világon egyedülálló családtámogatási rendszert dolgoztak ki (családi adókedvezmény, a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége, kedvező, 3 százalékos, 50 millió forintig felvehető Otthon Start hitel), óriási útépítések és egyéb beruházások zajlanak szerte az országban. Ezek a sikerek a lakosság és a polgári kormányzás együttműködésének közös gyümölcse” – hangzott el a CÖF-CÖKA Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád rendezvényén Székesfehérváron.

A CÖF-CÖKA országjáró rendezvénye Székesfehérváron

Fotó: Fehér Gábor

Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád Székesfehérváron

Németh Miklós Attila újságíró elsőként Székesfehérvár tisztaságát emelte ki, utalva arra, hogy a város rendeletben szabályozta, hogy a galambokat nem szabad etetni sem erkélyeken, sem köztereken. Mint mondta, sokan talán úgy gondolják, hogy ezzel a szabállyal korlátozták az ő életüket, de a közös élet arról szól, hogy ha valakik nem teljesítik a kötelességüket, akkor másoknak korlátozódnak a jogaik, és az együttélésünk szabályait aszerint kell alakítanunk, hogy mindannyian közösségben tudjunk élni.

Németh Miklós Attila elsőként Székesfehérvár tisztaságát emelte ki

Fotó: Fehér Gábor

Úgy érzem, kicsit szikrázik a levegő

– folytatta Németh Miklós Attila, utalva arra, hogy szerinte olyasmi zajlik most Magyarországon, mint a rendszerváltás idején, amikor megszűnt a politikai párbeszéd. „Elkezdtünk odamondogatni egymásnak, és az odamondogatás mindig indulatból fakad, az indulat pedig sosem engedi meg, hogy az érvekkel érintkezzen, s abból valami előremutató szülessen. Kétféleképpen lehet az embereket bizonytalanná tenni. Az egyik az, hogy nem adunk nekik információt, így nem tudnak semmiről. A másik az, hogy mindenfélét rájuk borítunk és az olyan szinten nyomja őket agyon, hogy nem tudnak belőle kimászni. Nem tudják eldönteni, melyek azok a gondolatok, hamis tények, amelyekkel nekik kell vagy nem kell foglalkozniuk. Csomó olyan dolog jön velünk szembe, amitől elfelejtjük, hogy jól is érezhetnénk magunkat. Azt mondják, hogy a választópolgárok hosszú memóriája sem terjed tovább fél évnél. Bár a választásokig még van idő, így lehet, túl korán van arra felhívni a saját figyelmünket, hogy próbáljunk meg végiggondolni mindent. Azt, hogy mi történt az elmúlt években, hol tartottunk tíz éve, hol tartottunk tizenöt éve”– mondta Németh Miklós Attila, kiemelve, hogy ma, aki akar, az talál munkát, el tud helyezkedni, s el tudja tartani a családját.