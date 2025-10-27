40 perce
Önkéntesek újították fel a rácalmási izraelita temetőt
Csaknem ötven önkéntes gyűlt össze október 27-én délelőtt a rácalmási izraelita temetőnél, hogy közösen rendbe tegyék a temető külső és belső területeit. A résztvevők temetőfelújítás keretében mulcsot terítettek, aljnövényzetet takarítottak, és hozzájárultak ahhoz, hogy a gyönyörű fekvésű temető méltó emlékhely maradjon.
Forrás: Rácalmás önkormányzata
A Kisduna-part utcában található temetőben a temetőfelújítás részeként szép, napfényes őszi időben dolgoztak együtt a helyi önkéntesek a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hívására.
Az önkormányzat által megbízott vállalkozó korábban eltávolította a területen burjánzó, áthatolhatatlan aljnövényzetet, amelyből keletkezett mulcsot az önkéntesek szétterítették és elrendezték a temető területén.
Temetőfelújítás közösségi összefogással
Csaknem ötven önkéntes vett részt a munkában, akik között helyi lakosok és az egyesület tagjai egyaránt ott voltak. A közös munka nemcsak a temető rendbehozataláról szólt, hanem a helyi közösség összetartásáról és a történelmi emlékek tiszteletéről is.
Hálásan köszönjük minden önkéntesnek a fáradságát, amellyel az egykor Rácalmás közösségéhez tartozó zsidó emberek nyughelyének megszépítésén dolgoztunk
– foglalta össze a szervező egyesület képviselete.
A rendezvény eredményeként a temető tiszta, rendezett és méltóságteljes lett, és a résztvevők örömmel hagyták el a gyönyörű fekvésű helyszínt, tudva, hogy közösen tettek valami igazán értékeset a város történelméért és emlékeiért.