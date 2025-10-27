október 27., hétfő

1 órája

Önkéntesek újították fel a rácalmási izraelita temetőt

Címkék#rendbehozatal#Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület#emlék

Csaknem ötven önkéntes gyűlt össze október 27-én délelőtt a rácalmási izraelita temetőnél, hogy közösen rendbe tegyék a temető külső és belső területeit. A résztvevők temetőfelújítás keretében mulcsot terítettek, aljnövényzetet takarítottak, és hozzájárultak ahhoz, hogy a gyönyörű fekvésű temető méltó emlékhely maradjon.

Bokányi Zsolt
Önkéntesek újították fel a rácalmási izraelita temetőt

Forrás: Rácalmás önkormányzata

A Kisduna-part utcában található temetőben a temetőfelújítás részeként szép, napfényes őszi időben dolgoztak együtt a helyi önkéntesek a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hívására.

Temetőfelújítás
Temetőfelújítás: a temető tiszta, rendezett és méltóságteljes lettForrás: Rácalmás önkormányzata

Az önkormányzat által megbízott vállalkozó korábban eltávolította a területen burjánzó, áthatolhatatlan aljnövényzetet, amelyből keletkezett mulcsot az önkéntesek szétterítették és elrendezték a temető területén.

Forrás: Rácalmás önkormányzata

Temetőfelújítás közösségi összefogással

Csaknem ötven önkéntes vett részt a munkában, akik között helyi lakosok és az egyesület tagjai egyaránt ott voltak. A közös munka nemcsak a temető rendbehozataláról szólt, hanem a helyi közösség összetartásáról és a történelmi emlékek tiszteletéről is.

Hálásan köszönjük minden önkéntesnek a fáradságát, amellyel az egykor Rácalmás közösségéhez tartozó zsidó emberek nyughelyének megszépítésén dolgoztunk

– foglalta össze a szervező egyesület képviselete.

Forrás: Rácalmás önkormányzata

A rendezvény eredményeként a temető tiszta, rendezett és méltóságteljes lett, és a résztvevők örömmel hagyták el a gyönyörű fekvésű helyszínt, tudva, hogy közösen tettek valami igazán értékeset a város történelméért és emlékeiért.

 

 

