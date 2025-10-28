1 órája
Tilos így használni a gyertyát a temetőben, büntetnek érte!
A köztemetők házirendje nem csupán szabályok gyűjteménye, hanem annak biztosítéka, hogy mindenki méltó módon emlékezhessen elhunyt szeretteire. A Székesfehérvári Kegyelet Divízó vezetője, Vadász-Király Edit elmagyarázza, mit szabad és mit nem tenni a temetők területén – a sírok gondozásától a kutyasétáltatásig. A temetőlátogatás során fontos szem előtt tartani: a nyugalom és a tisztelet mindenkié.
Ahogy közeledik a Mindenszentek és a halottak napja időszaka, egyre többen keresik fel a temetőket, hogy megemlékezzenek szeretteikről. Ilyenkor különösen fontos tudni, milyen szabályok biztosítják a méltóságteljes környezetet és a nyugalmat minden látogató számára. A temetőlátogatások megkezdése előtt Vadász-Király Edit, a Székesfehérvári Kegyelet Divízió vezetője segít eligazodni a köztemetők házirendjében, hogy mindenki méltó módon ápolhassa szerettei emlékét.
Tűzvédelem: mécsesek, gyertyák
A temetőkben különösen fontos a tűzvédelem, hiszen a sírhelyek környezetében sok a száraz növényzet, koszorú és éghető díszítőelem. A mécsesek és gyertyák használata ugyan megengedett, de fontos, hogy azok stabilan álljanak, és a szél ne boríthassa fel őket — hívja fel a figyelmet Vadász-Király Edit. – A nyílt lángot soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és érdemes inkább fedett mécseseket választani, amelyek biztonságosabbak és hosszabb égési idővel is rendelkeznek. Ezek közül is az üveg mécseseket javasoljuk, mivel a műanyag megint csak kevésbé biztonságos, megolvadhat, meggyulladhat –mondja a kegyeleti központ vezetője, hozzáfűzve, hogy kerülendő, az az egyébként bevett gyakorlat, hogy teamécsesekkel rakjuk körbe a sírt. A temetői tűzveszély reális veszély, tavaly is előfordult, hogy egy-egy sírnál tűz keletkezett, ezért is különösen fontos odafigyelni a tűzbiztonságra.
A temetők házirendje általában határozottan tiltja a nagyobb tüzek, például avarégetés vagy gyújtogatás bármilyen formáját, hiszen ezek nemcsak a sírokban okozhatnak kárt, de komoly veszélyt jelenthetnek más látogatókra is.
Kutyával, gyerekkel a temetőben
Bármilyen jól nevelt kutyánk van is, kutyával nem léphetünk be a temetőkbe. Kivételt képeznek e szabály alól a vakvezető kutyák, de ők is csak pórázon szájkosárral mehetnek be a köztemetőkbe. – Az önkormányzathoz tartozó temetők szabályzata szerint 12 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében léphet be a temetőbe. Az írott előírásokon túl fontos az íratlan szabályokra is figyelni: a temetők a csendes megemlékezés helyszínei, ezért érdemes ügyelni arra, hogy mások nyugalmát semmi se zavarja meg.
Az emlékezés eszközei: dekorációk, növények
A sírok díszítésekor is érdemes szem előtt tartani a temetők előírásait. Bár a szeretet jeleként sokan igyekeznek minél szebbé tenni a nyughelyeket, nem minden dekoráció engedélyezett: kerülni kell a túlzottan feltűnő, környezetidegen tárgyakat, valamint azokat, amelyek rongálhatják a sírkövet vagy balesetveszélyt jelenthetnek. Fontos figyelembe venni, hogy a temető közös, méltóságteljes tér, ahol a visszafogott díszítés segíti megőrizni a hely nyugalmát és esztétikáját. A temetők szabályzata szerint csak a közízlést nem sértő és a kegyeleti jogoknak megfelelő dísz helyezhető ki a sírra.
Növények
Bár a legtöbb földdel borított parcellánál van lehetőség növények ültetésére, szabályozva van, hogy mi ültethető és mi nem. Így például a síron kívül tilos növényt ültetni, mert azok akadályozhatják az egyes sírok megközelítését. A sírra pedig maximum egy méter magasra növő növény ültethető – mondja Vadász-Király Edit.
Fontos tudni, hogy az általunk kihelyezett koszorúkat, növényeket, kiégett mécseseket nekünk magunknak kell összeszednünk, ezt nem fogja megtenni helyettünk más. A temetőknek nem feladata a sírok rendben tartása.
Halottak napja, rendben és csendes elvonulásban
Illő magatartás
A temetőben tett látogatás mindig a tisztelet kifejezéséről szól, ezért a viselkedésünknek is ehhez kell igazodnia. Illik halkabban beszélni, kerülni a zavaró telefonálást, és ügyelni arra, hogy ne lépjünk a sírokra vagy ne okozzunk kárt a környezetben. Bár a szabad levegőn sok helyen megengedett a dohányzás, a temető nem tartozik ezek közé: a gyász és a csend atmoszféráját tiszteletlenség lenne cigarettafüsttel megzavarni. A méltóságteljes jelenlét segít abban, hogy mindenki békében emlékezhessen szeretteire.
Hirdetések és padok kihelyezése
Bár furcsának tűnhet, mégis fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a temetők területén vállalkozással, értékesítéssel kapcsolatos hirdetéseket tilos elhelyezni. Ugyanígy tilos kitenni padokat, ülőalkalmatosságokat a sírok mellé. A padok tervezett kihelyezéséről a temető fenntartói gondoskodnak, akik nemcsak az újabb padok pontos helyét jelölik ki, hanem azokat a területeket is, ahová fákat lehet ültetni.
A székesfehérvári köztemetőkben temetőőr gondoskodik a szabályok betartatásáról. Rendszeresen ellenőrzi többek közt például azt, hogy nem történt-e rongálás a temető területén, rendben vannak-e a vízcsapok, nem rakott-e le valaki illegális hulladékot a szeméttárolóban.
Önkormányzati tulajdonú és kezelésű temetők
- Béla úti köztemető (Béla út)
- Csutora temető (Feltámadás) (Berényi út)
- Hosszú temető (Szentháromság) (Palotai út)
- Szedres temető (Megváltó) (Palotai út)
- Fecskeparti temető (Kálvária) (Móri út)
- Sóstói római katolikus temető (Szent kereszt) (Temető utca)
- Kisfaludi temető (Kisfalud, Malomhegyi utca)
- Börgöndpusztai temető (Börgöndpuszta, Fő utca)
- Katona temető (Szentlélek) (Sárkeresztúri út)
- Orosz katonai temető (Deák Ferenc utca)
- Rác temető (Kálvária sor)
- Izraelita temető (Óvoda utca)
