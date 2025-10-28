Tilos így használni a gyertyát a temetőben, büntetnek érte!

Ahogy közeledik a Mindenszentek és a halottak napja időszaka, egyre többen keresik fel a temetőket, hogy megemlékezzenek szeretteikről. Ilyenkor különösen fontos tudni, milyen szabályok biztosítják a méltóságteljes környezetet és a nyugalmat minden látogató számára. A temetőlátogatások megkezdése előtt Vadász-Király Edit, a Székesfehérvári Kegyelet Divízió vezetője segít eligazodni a köztemetők házirendjében, hogy mindenki méltó módon ápolhassa szerettei emlékét.

A temetőlátogatás során mindig tartsuk be a temető házirendjét, ne zavarjunk másokat

Forrás: Feol

Tűzvédelem: mécsesek, gyertyák

A temetőkben különösen fontos a tűzvédelem, hiszen a sírhelyek környezetében sok a száraz növényzet, koszorú és éghető díszítőelem. A mécsesek és gyertyák használata ugyan megengedett, de fontos, hogy azok stabilan álljanak, és a szél ne boríthassa fel őket — hívja fel a figyelmet Vadász-Király Edit. – A nyílt lángot soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és érdemes inkább fedett mécseseket választani, amelyek biztonságosabbak és hosszabb égési idővel is rendelkeznek. Ezek közül is az üveg mécseseket javasoljuk, mivel a műanyag megint csak kevésbé biztonságos, megolvadhat, meggyulladhat –mondja a kegyeleti központ vezetője, hozzáfűzve, hogy kerülendő, az az egyébként bevett gyakorlat, hogy teamécsesekkel rakjuk körbe a sírt. A temetői tűzveszély reális veszély, tavaly is előfordult, hogy egy-egy sírnál tűz keletkezett, ezért is különösen fontos odafigyelni a tűzbiztonságra.

A temetők házirendje általában határozottan tiltja a nagyobb tüzek, például avarégetés vagy gyújtogatás bármilyen formáját, hiszen ezek nemcsak a sírokban okozhatnak kárt, de komoly veszélyt jelenthetnek más látogatókra is.