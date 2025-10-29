1 órája
Hány évre váltható meg egy sírhely és mennyibe kerül?
A temetőkben nem ritka látvány a gazos, régen látogatott sírhely. Sokakban felmerül a kérdés: mi lesz ezekkel az elhagyatott sírokkal? A temetők fenntartása és a kegyeleti rend miatt fontos tisztázni, hogyan zajlik a meg nem váltott sírhelyek kezelése. Vadász-Király Edit, a Székesfehérvári Kegyelet Divízió vezetője mondja el, mi történik az ilyen sírokkal és mennyibe kerül egy-egy sírhely megváltása.
Forrás: Feol archív
Magyarországon a temetőkben a sírhelyeket általában 25 évre lehet megváltani. Ez idő alatt a hozzátartozók joga és felelőssége gondozni és újraváltani a sírhelyet, amikor letelik a periódus. De vajon mi történik akkor, ha nincs aki megváltsa újból a sírhelyet? Mit mond a jogszabály?
Mennyi időre váltható ki egy sírhely?
Ha egy sírhely megváltási ideje lejár, a hozzátartozók ismételten meghosszabbíthatják azt. Amennyiben ez nem történik meg, a temető üzemeltetője felhatalmazást kap arra, hogy a sírhelyet másnak kiadja – mondja Vadász-Király Edit, a Székesfehérvári Kegyelet Divízió vezetője, hozzáfűzve, hogy az ilyesmi a székesfehérvári temetőkben ritkaságszámba megy, rendszerint megvannak a családi kötődések az egyes sírok kapcsán, így mindig van hozzátartozó, aki vállalja a sír díjának megváltását. Mint mondja, egy általános sírhelyet 25 évre, a kripta sírhelyet 60 évre, míg az urna sírhelyet 10 évre lehet megváltani.
Mindez azt jelenti, például a Béla úti temető esetében, amely 1984-ben jött létre, hogy az akkor 25 évre megváltott sírhelyet később újra megváltották 25 évre a hozzátartozók, így ez már 50 év, s most tartunk itt: tehát a Béla úti köztemető esetében elmondható, hogy minden sírhely esetében vannak még hozzátartozók, akik biztosan megváltják a sírhelyet. A sírhelyek kiadása leginkább több száz éves temetők esetében fordul elő.
Sírhelykereső
Előfordulhat, hogy valaki nem tudja, hol találja egy családtagja sírját, mert mondjuk a szülők, nagyszülők után venné át annak gondozását. A sírhelyek megtalálásában nyújt segítséget a Sírhelykereső.hu oldal, ahol évszámot vagy az elhunyt nevét megadva, információkat kaphatunk a sír pontos helyéről.
Mennyibe kerül egy sírhely?
Ha letelik a 10, 25 vagy 60 év, és senki sem váltja meg újból a sírhelyet, úgy minden évben pótdíjat számolnak fel rá. És hogy mennyibe kerül egy sírhely megváltása? Vadász-Király Edit szerint a sírhelyek árazását tekintve Székesfehérvár az országos átlagba sorolható. A Székesfehérvári Kegyelet Divíziónál
- egy átlagos sírhely 25 évre 40.700 forint,
- a kettős sírhely 25 évre 50.500 forint,
- az urnasírhely 10 évre 18.900 forint,
- a kettős urnafülke (épített fal) 10 évre 80 ezer forint,
- míg a sírboltok, mérettől függően, 60 évre 200 ezer forint felett vannak.
Temető és emlékezés: miért fontos gondoskodni a sírhelyekről?
A temetőkben minden sírhely egy történetet őriz, amelynek továbbélése a hozzátartozók felelőssége. A megváltási határidők figyelemmel kísérése nemcsak anyagi kérdés, hanem a tisztelet és az emlékezés kifejezése is. Érdemes időben utánajárni a szükséges teendőknek, hogy elkerüljük a pótdíjakat és a sírhely elvesztését. Így biztosíthatjuk, hogy szeretteink nyughelye továbbra is méltó módon fennmaradjon.
