Hány évre váltható meg egy sírhely és mennyibe kerül?

Magyarországon a temetőkben a sírhelyeket általában 25 évre lehet megváltani. Ez idő alatt a hozzátartozók joga és felelőssége gondozni és újraváltani a sírhelyet, amikor letelik a periódus. De vajon mi történik akkor, ha nincs aki megváltsa újból a sírhelyet? Mit mond a jogszabály?

Minden temetőben találni elhagyatott sírt

Forrás: Feol archív

Mennyi időre váltható ki egy sírhely?

Ha egy sírhely megváltási ideje lejár, a hozzátartozók ismételten meghosszabbíthatják azt. Amennyiben ez nem történik meg, a temető üzemeltetője felhatalmazást kap arra, hogy a sírhelyet másnak kiadja – mondja Vadász-Király Edit, a Székesfehérvári Kegyelet Divízió vezetője, hozzáfűzve, hogy az ilyesmi a székesfehérvári temetőkben ritkaságszámba megy, rendszerint megvannak a családi kötődések az egyes sírok kapcsán, így mindig van hozzátartozó, aki vállalja a sír díjának megváltását. Mint mondja, egy általános sírhelyet 25 évre, a kripta sírhelyet 60 évre, míg az urna sírhelyet 10 évre lehet megváltani.

Mindez azt jelenti, például a Béla úti temető esetében, amely 1984-ben jött létre, hogy az akkor 25 évre megváltott sírhelyet később újra megváltották 25 évre a hozzátartozók, így ez már 50 év, s most tartunk itt: tehát a Béla úti köztemető esetében elmondható, hogy minden sírhely esetében vannak még hozzátartozók, akik biztosan megváltják a sírhelyet. A sírhelyek kiadása leginkább több száz éves temetők esetében fordul elő.