Temető nincs a faluban, de a régi sírkert sokak szívügye
Régóta sérelmezik Kincsesbánya lakói, hogy nem temethetik el szeretteiket helyben. A településen temető nincs, így kénytelenek valahol máshol síremléket állítani az elhunytaknak. Temető nincs, és mégis van, mert a régi sírkertet továbbra is gondozza egy kincsesi civilekből verbuválódott társaság.
Különleges helyzetben van Kincsesbánya, ugyanis kevés olyan település van a világban, ahol nincsen temető. A helyben élők nagyon szeretnének egy olyan sírkertet, ahol megpihenhetnének azok, akik Kincsesbányán laktak és dolgoztak egy életen át, azonban erre jelenleg nincs lehetőség. Az önkormányzat mindent elkövet, hogy megoldja ezt a helyzetet, a közösség pedig mindent megtesz, hogy a régi, valaha működő, de már használaton kívüli sírkert ne legyen az enyészeté.
Még fejfákat is cseréltek
Mint megtudtuk, az elhagyott temetőt már egy évtizede, évente egy lelkes és önzetlen csapat teszi rendbe, és végzi el a legfontosabb teendőket a sírok körül. A kidőlt, elkorhadt fejfákat is pótolták, sőt, jótékonysági estet is szerveztek már önerőből, hogy a Rákhegyi temető keresztjeit megújítsák.
A bánya adott, de el is vett
Több helyen olvasható, hogy sokan még emlékeznek arra az időre, amikor még harangtorony és imaház is állt a Rákhegyi temetőben. Ezeket a bányaművelés miatt el kellett bontani, és a harang nem Rómába, hanem a fehérvárcsurgói temetőbe ment. Az épületek és a műtárgyak már nincsenek meg, ám a közösség eltávozott tagjainak emlékét nem hagyják elveszni a helyiek.
Halottak napjára megszépül a temető
Október 19-én újra útra kel a lelkes csapat, hogy halottak napjára megszépüljön a Rákhegyi kistemető. A közösségi oldal bejegyzéséből kiderül, hogy egész vasárnap délelőtt dolgoznak majd a sírkertben, és nem csak fűnyírást és szemétszedést terveznek, hanem a már elfeledett, vagy nem gondozott sírokat is kicsinosítják, esetleg ültetnek rájuk egy-egy kisebb, könnyen kezelhető cserjét. A szervezők fát is ültetnek a területen, márpedig aki fát ültet, az bízik a jövőben. A tervek szerint egy tiszafa, két sorsfa, vagyis végzetcserje is új otthonra lel majd a temetőben, emellett egy életfa, vagyis egy tuja is helyet kap majd.