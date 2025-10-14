Temető nincs a faluban, de a régi sírkert sokak szívügye

Különleges helyzetben van Kincsesbánya, ugyanis kevés olyan település van a világban, ahol nincsen temető. A helyben élők nagyon szeretnének egy olyan sírkertet, ahol megpihenhetnének azok, akik Kincsesbányán laktak és dolgoztak egy életen át, azonban erre jelenleg nincs lehetőség. Az önkormányzat mindent elkövet, hogy megoldja ezt a helyzetet, a közösség pedig mindent megtesz, hogy a régi, valaha működő, de már használaton kívüli sírkert ne legyen az enyészeté.

Forrás: Önkormányzat

Még fejfákat is cseréltek

Mint megtudtuk, az elhagyott temetőt már egy évtizede, évente egy lelkes és önzetlen csapat teszi rendbe, és végzi el a legfontosabb teendőket a sírok körül. A kidőlt, elkorhadt fejfákat is pótolták, sőt, jótékonysági estet is szerveztek már önerőből, hogy a Rákhegyi temető keresztjeit megújítsák.

A bánya adott, de el is vett

Több helyen olvasható, hogy sokan még emlékeznek arra az időre, amikor még harangtorony és imaház is állt a Rákhegyi temetőben. Ezeket a bányaművelés miatt el kellett bontani, és a harang nem Rómába, hanem a fehérvárcsurgói temetőbe ment. Az épületek és a műtárgyak már nincsenek meg, ám a közösség eltávozott tagjainak emlékét nem hagyják elveszni a helyiek.

Halottak napjára megszépül a temető

Október 19-én újra útra kel a lelkes csapat, hogy halottak napjára megszépüljön a Rákhegyi kistemető. A közösségi oldal bejegyzéséből kiderül, hogy egész vasárnap délelőtt dolgoznak majd a sírkertben, és nem csak fűnyírást és szemétszedést terveznek, hanem a már elfeledett, vagy nem gondozott sírokat is kicsinosítják, esetleg ültetnek rájuk egy-egy kisebb, könnyen kezelhető cserjét. A szervezők fát is ültetnek a területen, márpedig aki fát ültet, az bízik a jövőben. A tervek szerint egy tiszafa, két sorsfa, vagyis végzetcserje is új otthonra lel majd a temetőben, emellett egy életfa, vagyis egy tuja is helyet kap majd.







