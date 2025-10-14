október 14., kedd

Helén névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilyen nincs, és mégis van

1 órája

Temető nincs a faluban, de a régi sírkert sokak szívügye

Címkék#Rákhegyi temető#sorsfa#végzetcserje#sírkert

Régóta sérelmezik Kincsesbánya lakói, hogy nem temethetik el szeretteiket helyben. A településen temető nincs, így kénytelenek valahol máshol síremléket állítani az elhunytaknak. Temető nincs, és mégis van, mert a régi sírkertet továbbra is gondozza egy kincsesi civilekből verbuválódott társaság.

Palocsai Jenő

Különleges helyzetben van Kincsesbánya, ugyanis kevés olyan település van a világban, ahol nincsen temető. A helyben élők nagyon szeretnének egy olyan sírkertet, ahol megpihenhetnének azok, akik Kincsesbányán laktak és dolgoztak egy életen át, azonban erre jelenleg nincs lehetőség. Az önkormányzat mindent elkövet, hogy megoldja ezt a helyzetet, a közösség pedig mindent megtesz, hogy a régi, valaha működő, de már használaton kívüli sírkert ne legyen az enyészeté.

Forrás:  Önkormányzat

Még fejfákat is cseréltek

Mint megtudtuk, az elhagyott temetőt már egy évtizede, évente egy lelkes és önzetlen csapat teszi rendbe, és végzi el a legfontosabb teendőket a sírok körül. A kidőlt, elkorhadt fejfákat is pótolták, sőt, jótékonysági estet is szerveztek már önerőből, hogy a Rákhegyi temető keresztjeit megújítsák.

A bánya adott, de el is vett

Több helyen olvasható, hogy sokan még emlékeznek arra az időre, amikor még harangtorony és imaház is állt a Rákhegyi temetőben. Ezeket a bányaművelés miatt el kellett bontani, és a harang nem Rómába, hanem a fehérvárcsurgói temetőbe ment. Az épületek és a műtárgyak már nincsenek meg, ám a közösség eltávozott tagjainak emlékét nem hagyják elveszni a helyiek.

Halottak napjára megszépül a temető

Október 19-én újra útra kel a lelkes csapat, hogy halottak napjára megszépüljön a Rákhegyi kistemető. A közösségi oldal bejegyzéséből kiderül, hogy egész vasárnap délelőtt dolgoznak majd a sírkertben, és nem csak fűnyírást és szemétszedést terveznek, hanem a már elfeledett, vagy nem gondozott sírokat is kicsinosítják, esetleg ültetnek rájuk egy-egy kisebb, könnyen kezelhető cserjét. A szervezők fát is ültetnek a területen, márpedig aki fát ültet, az bízik a jövőben. A tervek szerint egy tiszafa, két sorsfa, vagyis végzetcserje is új otthonra lel majd a temetőben, emellett egy életfa, vagyis egy tuja is helyet kap majd.

 


 

 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu