október 9., csütörtök

Dénes névnap

+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A sebesség ára

21 perce

A vérvonal, ami dollármilliókat ér: Elképesztő összegeket hagytak ott az aukción

Címkék#világgazdaság#versenyló#lovassport#aukció

Minden idők legnagyobb lóárverése zajlott le Kentuckyban. A világ legrangosabb telivér-aukcióján több mint ötszázmillió dollárért keltek el a legígéretesebb csikók, új korszakot nyitva a lovassport és a tenyésztés történetében.

Feol.hu

Történelmet írt a 2025-ös Keenelandi telivér-aukció szeptemberben, amelyen 531,5 millió dolláros összbevétel született – ez több mint 24 százalékkal haladja meg a tavalyi rekordot. Az eseményen 3070 csikó talált új gazdára, köztük 56 olyan telivér, amely egymillió dollár feletti áron kelt el. A legdrágább, egy Gun Runner-apaságú méncsikó 3,3 millió dollárért talált gazdára, ami új mércét állított a nemzetközi lópiacon. A vásárlók között olyan befektetők szerepeltek, mint M. V. Magnier, Peter Brant és Ron Winchell, akik a telivéripar hosszú távú üzleti lehetőségeit látják ezekben az eladásokban.

angol telivér
Nem véletlenül a telivér a legdrágább lófajta
Fotó: Ábrahám Alexandra

A telivér, mint a gyorsaság és a nemesség örök jelképe

A világgazdaság cikkéből kiderül, hogy a telivér nem csupán versenyló, hanem a gyorsaság, az állóképesség és a vérvonal tisztaságának szimbóluma is. A Keeneland aukciós központ 1936 óta a világ egyik legfontosabb lókereskedelmi helyszíne, és az idei rekordok újra megerősítették vezető szerepét. Az árverés nemcsak a telivér-tenyésztés globális gazdasági erejét mutatta meg, hanem azt is, hogy a lovassport iránti érdeklődés világszerte növekszik. A 2025-ös aukció eredményei minden bizonnyal hosszú távon is meghatározzák a telivérpiac alakulását.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu