A vérvonal, ami dollármilliókat ér: Elképesztő összegeket hagytak ott az aukción

Történelmet írt a 2025-ös Keenelandi telivér-aukció szeptemberben, amelyen 531,5 millió dolláros összbevétel született – ez több mint 24 százalékkal haladja meg a tavalyi rekordot. Az eseményen 3070 csikó talált új gazdára, köztük 56 olyan telivér, amely egymillió dollár feletti áron kelt el. A legdrágább, egy Gun Runner-apaságú méncsikó 3,3 millió dollárért talált gazdára, ami új mércét állított a nemzetközi lópiacon. A vásárlók között olyan befektetők szerepeltek, mint M. V. Magnier, Peter Brant és Ron Winchell, akik a telivéripar hosszú távú üzleti lehetőségeit látják ezekben az eladásokban.

Nem véletlenül a telivér a legdrágább lófajta

Fotó: Ábrahám Alexandra

A telivér, mint a gyorsaság és a nemesség örök jelképe

A világgazdaság cikkéből kiderül, hogy a telivér nem csupán versenyló, hanem a gyorsaság, az állóképesség és a vérvonal tisztaságának szimbóluma is. A Keeneland aukciós központ 1936 óta a világ egyik legfontosabb lókereskedelmi helyszíne, és az idei rekordok újra megerősítették vezető szerepét. Az árverés nemcsak a telivér-tenyésztés globális gazdasági erejét mutatta meg, hanem azt is, hogy a lovassport iránti érdeklődés világszerte növekszik. A 2025-ös aukció eredményei minden bizonnyal hosszú távon is meghatározzák a telivérpiac alakulását.