Óriási tévhitek keringenek a külföldi téligumi használattal kapcsolatban – ezek a pontos szabályok

Önmagában az a kijelentés, miszerint minden körülmények között kötelező téligumi használat van előírva külföldön, ez ebben a formában nem igaz. Ugyanis legtöbb esetben csak akkor válik kötelezővé a hólánc, valamint a téligumi használat, ha azt a havas útviszonyok megkövetelik. Néhány országban hónapra pontosan megjelölik azt az időszakot, amikor valószínűség szerint hóval borított, vagy jeges aszfaltra kell számítani. Így amikor arról beszélnek hogy kötelező felrakni a téligumit, inkább csak "erősen ajánlott". Mert előfordulhat, hogy az országhatárt még 15 fokos napsütéses időben léptük át, ám másnap hó borítja a tájat, ebben az esetben törvénysértés elindulni az autóval, ha azon nyári keverék van, illetve ha nincs hólánc a csomagtartóban.

Sok tévhit kering a külföldi téligumi használattal kapcsolatban.

Fotó: Shutterstock

Ezek a szomszédos Európai Uniós országok téligumi használat törvényei személyautókra vetítve

Ausztria: Talán ezzel kapcsolatban van a legtöbb félreértés ami a szabályozást illeti. A hiedelemmel ellentétben november 1-től nem kötelező Ausztriában felrakni a téli abroncsot, csupán havas útviszonyok mellett kötelező használni, és a profilmélység nem lehet kisebb 4 milliméternél. Mivel a szomszédos országban igen szeszélyes tud lenni az időjárás, és bármelyik pillanatban több centis hó eshet és sokakat megbüntettek emiatt, ezért terjedhetett el ez a hamis információ.

Szlovénia: A legszigorúbb szabályozás Szlovéniában van érvényben. November 15-től március 15-ig minden körülmények között kötelező a gépjárműveken a téligumi és a hólánc használata. A profilmélység minimum méretét 3 milliméterben határozták meg a törvényhozók. Szabálysértés esetén 40-től 500 eurós büntetést lehet kapni.

Románia: Hasonló a helyzet déli szomszédunknál. Romániában kötelező a téligumi használat, de itt is csak télies útviszonyok esetén. Az abroncsok profilmélysége nem lehet kevesebb mint 1,6 milliméternél, ellenkező esetben közlekedési bírsággal sújtják az autóst.

Horvátország: Szintén délen maradva, november 15. és április 15. között kötelező a téli abroncs vagy hólánc használata havas, jeges útfelületeken. Ellenkező esetben szintén bírság jár.