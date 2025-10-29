2025.10.29. 08:00
Óriási tévhitek keringenek a külföldi téligumi használattal kapcsolatban – ezek a pontos szabályok
Hamarosan itt a síszezon, és közbeszédben sok tévhit kering a külföldi gumiabroncs-használattal kapcsolatos szabályokkal kapcsolatban.Az alábbi cikkben azt vesszük górcső alá, vajon tényleg kötelező a téligumi használat a szomszédos országokban, valamint néhány népszerűbb határon túli úticél esetén.
Önmagában az a kijelentés, miszerint minden körülmények között kötelező téligumi használat van előírva külföldön, ez ebben a formában nem igaz. Ugyanis legtöbb esetben csak akkor válik kötelezővé a hólánc, valamint a téligumi használat, ha azt a havas útviszonyok megkövetelik. Néhány országban hónapra pontosan megjelölik azt az időszakot, amikor valószínűség szerint hóval borított, vagy jeges aszfaltra kell számítani. Így amikor arról beszélnek hogy kötelező felrakni a téligumit, inkább csak "erősen ajánlott". Mert előfordulhat, hogy az országhatárt még 15 fokos napsütéses időben léptük át, ám másnap hó borítja a tájat, ebben az esetben törvénysértés elindulni az autóval, ha azon nyári keverék van, illetve ha nincs hólánc a csomagtartóban.
Ezek a szomszédos Európai Uniós országok téligumi használat törvényei személyautókra vetítve
Ausztria: Talán ezzel kapcsolatban van a legtöbb félreértés ami a szabályozást illeti. A hiedelemmel ellentétben november 1-től nem kötelező Ausztriában felrakni a téli abroncsot, csupán havas útviszonyok mellett kötelező használni, és a profilmélység nem lehet kisebb 4 milliméternél. Mivel a szomszédos országban igen szeszélyes tud lenni az időjárás, és bármelyik pillanatban több centis hó eshet és sokakat megbüntettek emiatt, ezért terjedhetett el ez a hamis információ.
Szlovénia: A legszigorúbb szabályozás Szlovéniában van érvényben. November 15-től március 15-ig minden körülmények között kötelező a gépjárműveken a téligumi és a hólánc használata. A profilmélység minimum méretét 3 milliméterben határozták meg a törvényhozók. Szabálysértés esetén 40-től 500 eurós büntetést lehet kapni.
Románia: Hasonló a helyzet déli szomszédunknál. Romániában kötelező a téligumi használat, de itt is csak télies útviszonyok esetén. Az abroncsok profilmélysége nem lehet kevesebb mint 1,6 milliméternél, ellenkező esetben közlekedési bírsággal sújtják az autóst.
Horvátország: Szintén délen maradva, november 15. és április 15. között kötelező a téli abroncs vagy hólánc használata havas, jeges útfelületeken. Ellenkező esetben szintén bírság jár.
Szlovákia: Északon az ausztriai törvényhez hasonló szabályok vannak érvényben. Amennyiben az úttestet összefüggő hóréteg vagy jég borítja, ill. az utak jegesednek, kötelező a hólánc, és a téli abroncs használata november 15-től március 31-ig.
Érdemes nyári gumi helyett négyévszakos abroncsra váltani?
Így alakulnak a téli gumira vonatkozó törvények további külföldi országokban
Németország: Nincs időszakhoz kötött kötelező abroncshasználat a németeknél, itt is havas útfelületnél kötelező a téli keverék. 2024-ben viszont új szabályozás lépett életbe. Csak az „Alpine” jelzésű, három hegycsúcsos, hópihe (3PMSF) rajzolattal ellátott abroncsok engedélyezettek.
Olaszország: Itt tartományonként változik a szabályozás. az Aosta-völgyben októbertől kötelező a téli abroncs, a többi területen pedig az útfelület a mérvadó, mint a többi korábbi esetben is.
Csehország: November 1-től április 30-ig ha az útfelület indokolja, kötelező a téli gumi, vagy ha a "téli felszerelés kötelező" tábla jelzi.
Most 1,5 millióért is megveheted – évek múlva több tízmilliót érhet ez a Mazda
Most érdemes autót váltani – hatalmas az elértéktelenedés a piacon
A magyarok megőrülnek ezért a használt autóért, ki nem találja, mi a slágerverda