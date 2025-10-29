október 31., péntek

Farkas névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Téli gumi használat külföldön

2025.10.29. 08:00

Óriási tévhitek keringenek a külföldi téligumi használattal kapcsolatban – ezek a pontos szabályok

Címkék#külföldi#téli gumiabroncs#téli gumi#téligumi

Hamarosan itt a síszezon, és közbeszédben sok tévhit kering a külföldi gumiabroncs-használattal kapcsolatos szabályokkal kapcsolatban.Az alábbi cikkben azt vesszük górcső alá, vajon tényleg kötelező a téligumi használat a szomszédos országokban, valamint néhány népszerűbb határon túli úticél esetén.

Szabó Zsolt

Önmagában az a kijelentés, miszerint minden körülmények között kötelező téligumi használat van előírva külföldön, ez ebben a formában nem igaz. Ugyanis legtöbb esetben csak akkor válik kötelezővé a hólánc, valamint a téligumi használat, ha azt a havas útviszonyok megkövetelik. Néhány országban hónapra pontosan megjelölik azt az időszakot, amikor valószínűség szerint hóval borított, vagy jeges aszfaltra kell számítani. Így amikor arról beszélnek hogy kötelező felrakni a téligumit, inkább csak "erősen ajánlott". Mert előfordulhat, hogy az országhatárt még 15 fokos napsütéses időben léptük át, ám másnap hó borítja a tájat, ebben az esetben törvénysértés elindulni az autóval, ha azon nyári keverék van, illetve ha nincs hólánc a csomagtartóban.  

téligumi
Sok tévhit kering a külföldi téligumi használattal kapcsolatban.
Fotó: Shutterstock

Ezek a szomszédos Európai Uniós országok téligumi használat törvényei személyautókra vetítve 

Ausztria: Talán ezzel kapcsolatban van a legtöbb félreértés ami a szabályozást illeti. A hiedelemmel ellentétben november 1-től nem kötelező  Ausztriában felrakni a téli abroncsot, csupán havas útviszonyok mellett kötelező használni, és a profilmélység nem lehet kisebb 4 milliméternél. Mivel a szomszédos országban igen szeszélyes tud lenni az időjárás, és bármelyik pillanatban több centis hó eshet és sokakat megbüntettek emiatt, ezért terjedhetett el ez a hamis információ.

Szlovénia: A legszigorúbb szabályozás Szlovéniában van érvényben. November 15-től március 15-ig minden körülmények között kötelező a gépjárműveken a téligumi és a hólánc használata. A profilmélység minimum méretét 3 milliméterben határozták meg a törvényhozók. Szabálysértés esetén 40-től 500 eurós büntetést lehet kapni.

Románia: Hasonló a helyzet déli szomszédunknál. Romániában kötelező a téligumi használat, de itt is csak télies útviszonyok esetén. Az abroncsok profilmélysége nem lehet kevesebb mint 1,6 milliméternél, ellenkező esetben közlekedési bírsággal sújtják az autóst.

Horvátország: Szintén délen maradva, november 15. és április 15. között kötelező a téli abroncs vagy hólánc használata havas, jeges útfelületeken. Ellenkező esetben szintén bírság jár.

Szlovákia: Északon az ausztriai törvényhez hasonló szabályok vannak érvényben. Amennyiben az úttestet összefüggő hóréteg vagy jég borítja, ill. az utak jegesednek, kötelező a hólánc, és a téli abroncs használata  november 15-től március 31-ig.

Így alakulnak a téli gumira vonatkozó törvények további külföldi országokban

Németország: Nincs időszakhoz kötött kötelező abroncshasználat a németeknél, itt is havas útfelületnél kötelező a téli keverék. 2024-ben viszont új szabályozás lépett életbe. Csak az „Alpine” jelzésű, három hegycsúcsos, hópihe (3PMSF) rajzolattal ellátott abroncsok engedélyezettek.

Olaszország: Itt tartományonként változik a szabályozás. az Aosta-völgyben októbertől kötelező a téli abroncs, a többi területen pedig az útfelület a mérvadó, mint a többi korábbi esetben is.

Csehország: November 1-től április 30-ig ha az útfelület indokolja, kötelező a téli gumi, vagy ha a "téli felszerelés kötelező" tábla jelzi.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu