Összefogás a jövőért: közösen szépült meg a Kölcsey utca

Tíz facsemetével gazdagodott Sárkeresztesen a Kölcsey utca az Országfásítási Program részét képező Településfásítási Programnak köszönhetően. A hét ezüst hárs és három gömbszivar fát Szokolai Attila erdőgondnok, Törő Gábor országgyűlési képviselő, az önkormányzat dolgozói ültették el.

Facsemetéket ültettek a 81-es főút mentén Sárkeresztesnél a Településfásítási Program részeként

Forrás: Sárkeresztes Község Önkormányzata Facebook-oldal

Településfásítási Programmal a zöldebb jövőért

A Településfásítási Program az Agrárminisztérium és az Országos Erdészeti Egyesület közös kezdeményezése, amely a 10 ezer fő alatti településeket segíti abban, hogy növeljék zöldfelületeiket, ezzel is hozzájárulva a klímavédelemhez és az élhetőbb környezethez.

A sárkeresztesi önkormányzat köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a faültetésben és támogatta a kezdeményezést. Az új fákkal nemcsak a település utcái lettek szebbek, hanem a közösség is példát mutatott összefogásból és környezettudatosságból – számolt be a település a közösségi oldalán.

