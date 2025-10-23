október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

22°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

1 órája

Összefogás a jövőért: közösen szépült meg a Kölcsey utca

Címkék#faültetési program#Országos Erdészeti Egyesület#zöldfelület#klímavédelem#faültetés

A napokban újabb fontos lépést tett Sárkeresztes a zöldebb jövő felé: a Kölcsey utcában összesen tíz fát ültettek el az Országfásítási Program részeként. Hét ezüst hárs és három gömbszivar fa kapott helyet a településen a Településfásítási Programmal, Szokolai Attila erdőgondnok, Törő Gábor országgyűlési képviselő, az önkormányzat dolgozói és a Sárépszer Kft. közreműködésével.

Feol.hu
Összefogás a jövőért: közösen szépült meg a Kölcsey utca

Forrás: Sárkeresztes Község Önkormányzata Facebook-oldal

Tíz facsemetével gazdagodott Sárkeresztesen a Kölcsey utca az Országfásítási Program részét képező Településfásítási Programnak köszönhetően. A hét ezüst hárs és három gömbszivar fát Szokolai Attila erdőgondnok, Törő Gábor országgyűlési képviselő, az önkormányzat dolgozói ültették el.

Településfásítási Program Sárkeresztesen
Facsemetéket ültettek a 81-es főút mentén Sárkeresztesnél a Településfásítási Program részeként
Forrás: Sárkeresztes Község Önkormányzata Facebook-oldal

Településfásítási Programmal a zöldebb jövőért

A Településfásítási Program az Agrárminisztérium és az Országos Erdészeti Egyesület közös kezdeményezése, amely a 10 ezer fő alatti településeket segíti abban, hogy növeljék zöldfelületeiket, ezzel is hozzájárulva a klímavédelemhez és az élhetőbb környezethez.

A sárkeresztesi önkormányzat köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a faültetésben és támogatta a kezdeményezést. Az új fákkal nemcsak a település utcái lettek szebbek, hanem a közösség is példát mutatott összefogásból és környezettudatosságból – számolt be a település a közösségi oldalán.

Google News A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu