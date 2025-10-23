1 órája
Összefogás a jövőért: közösen szépült meg a Kölcsey utca
A napokban újabb fontos lépést tett Sárkeresztes a zöldebb jövő felé: a Kölcsey utcában összesen tíz fát ültettek el az Országfásítási Program részeként. Hét ezüst hárs és három gömbszivar fa kapott helyet a településen a Településfásítási Programmal, Szokolai Attila erdőgondnok, Törő Gábor országgyűlési képviselő, az önkormányzat dolgozói és a Sárépszer Kft. közreműködésével.
Forrás: Sárkeresztes Község Önkormányzata Facebook-oldal
Tíz facsemetével gazdagodott Sárkeresztesen a Kölcsey utca az Országfásítási Program részét képező Településfásítási Programnak köszönhetően. A hét ezüst hárs és három gömbszivar fát Szokolai Attila erdőgondnok, Törő Gábor országgyűlési képviselő, az önkormányzat dolgozói ültették el.
Településfásítási Programmal a zöldebb jövőért
A Településfásítási Program az Agrárminisztérium és az Országos Erdészeti Egyesület közös kezdeményezése, amely a 10 ezer fő alatti településeket segíti abban, hogy növeljék zöldfelületeiket, ezzel is hozzájárulva a klímavédelemhez és az élhetőbb környezethez.
A sárkeresztesi önkormányzat köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a faültetésben és támogatta a kezdeményezést. Az új fákkal nemcsak a település utcái lettek szebbek, hanem a közösség is példát mutatott összefogásból és környezettudatosságból – számolt be a település a közösségi oldalán.
