október 2., csütörtök

Petra névnap

10°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar történelem

40 perce

Vér, árulás és hollywoodi sztárok: megérkezett a tatárjárásról szóló magyar szuperprodukció!

Címkék#film#tatárjárás#alba pláza

Megérkezett a magyar történelem egyik legdrámaibb fejezete a fehérvári mozivászonra is. A 1242 – A nyugat kapujában nemcsak a tatárjárás vérgőzös harcait idézi fel, hanem azt is megmutatja, hogyan álltak a magyarok makacsul, az utolsó csepp vérükig szembe Batu kán hadaival.

S. Töttő Rita

A magyar történelem egyik legvérzivatarosabb időszakát, a tatárjárást idézi meg a film, amely a Moziünnepnek hála, október 2-án elérkezett a Cinema City vásznaira is. Csemegéztünk ugyanis a fehérvári kínálatból, és a 1242 – A nyugat kapujában című alkotásra esett a választásunk elsőként, ami köszönhető annak is, hogy felhívta rá a figyelmünket L. Simon László. Akit – és ezzel nem spoilerezünk talán – tényleg nem találtuk meg egyetlen jelenetben sem, ellenben Eric Roberts, Michael Ironside vagy a forgatás óta sajnos elhunyt Ray Stevenson erősítették a Soós Péter rendezte alkotást.

tatárjárás
A 1242 – A nyugat kapujában című film a tatárjárás korába repíti a nézőt: Esztergom sorsa, Batu kán fenyegetése és a magyarok hősies ellenállása elevenedik meg a mozivásznon
Forrás: L. Simon László közösségi oldala

Tatárjárás a vásznon: új magyar film érkezett

A történelmi alapokat mindenki felismerheti a filmben – kezdve Esztergom sorsától egészen Batu kán törekvéséig -, ám mégis számolnia kell a nézőnek fiktív elemekkel. A koprodukcióban készült, 2 és fél milliárd forintos állami támogatást kapott filmben a magyarok, úgymond hozzák a róluk kialakult akkori képet: „A magyarok olyanok, mint a hírük. Lázadók, makacsok, mint az öszvér” - hangzik el valahogy így a mondat, és ezt a jó szokásukat végig tartják is. Ennek is köszönhető például, hogy alaposan feldühítik a nagy ázsiai főnököt, aki azért tett némi utalást a manapság egyre elfogadottabb mongol-hun rokonságra, amikor azt mondja: „Egykoron tiszteltük a magyarokat”. Ha egyáltalán erre gondolt (a szövegíró).

Forrás:  L. Simon László közösségi oldala

A film tehát a Magyar Királyság küzdelmeiről szól, miután a muhi csata után próbálnak utolsó vérig küzdeni a megmaradásért. Közben a tatárok eszeveszetten keresik az „Örök Tengert”, ezért mennek, amíg csak lehet. A feszülés azonban nem csak a keresztény Európa határmezsgyéje és az ázsiai hódítók között erős, de bizony mindkét fél saját berkein belül is: itt is, ott is meg kell küzdeni a belső ellenségekkel, ami váratlan fordulatokat hoz a filmben.

A filmet a székesfehérvári Alba Plázában is vetítik, nem csak a Moziünnep napjain

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu