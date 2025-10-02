Vér, árulás és hollywoodi sztárok: megérkezett a tatárjárásról szóló magyar szuperprodukció!

A magyar történelem egyik legvérzivatarosabb időszakát, a tatárjárást idézi meg a film, amely a Moziünnepnek hála, október 2-án elérkezett a Cinema City vásznaira is. Csemegéztünk ugyanis a fehérvári kínálatból, és a 1242 – A nyugat kapujában című alkotásra esett a választásunk elsőként, ami köszönhető annak is, hogy felhívta rá a figyelmünket L. Simon László. Akit – és ezzel nem spoilerezünk talán – tényleg nem találtuk meg egyetlen jelenetben sem, ellenben Eric Roberts, Michael Ironside vagy a forgatás óta sajnos elhunyt Ray Stevenson erősítették a Soós Péter rendezte alkotást.

A 1242 – A nyugat kapujában című film a tatárjárás korába repíti a nézőt: Esztergom sorsa, Batu kán fenyegetése és a magyarok hősies ellenállása elevenedik meg a mozivásznon

Forrás: L. Simon László közösségi oldala

Tatárjárás a vásznon: új magyar film érkezett

A történelmi alapokat mindenki felismerheti a filmben – kezdve Esztergom sorsától egészen Batu kán törekvéséig -, ám mégis számolnia kell a nézőnek fiktív elemekkel. A koprodukcióban készült, 2 és fél milliárd forintos állami támogatást kapott filmben a magyarok, úgymond hozzák a róluk kialakult akkori képet: „A magyarok olyanok, mint a hírük. Lázadók, makacsok, mint az öszvér” - hangzik el valahogy így a mondat, és ezt a jó szokásukat végig tartják is. Ennek is köszönhető például, hogy alaposan feldühítik a nagy ázsiai főnököt, aki azért tett némi utalást a manapság egyre elfogadottabb mongol-hun rokonságra, amikor azt mondja: „Egykoron tiszteltük a magyarokat”. Ha egyáltalán erre gondolt (a szövegíró).